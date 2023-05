Il pilota dell'Aprilia: "Peccato solo per il freddo che ci condiziona soprattutto con il lavoro nella gomma anteriore".

12-05-2023 20:40

Il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaró, secondo nelle prove libere, ha commentato positivamente il venerdì a Le Mans: “Il primo time attack è stato lento, poi ho spinto e ho fatto due giri molto forte. Sta andando tutto bene, peccato per il freddo che ci condiziona soprattutto con il lavoro nella gomma anteriore”.

Sulle tante cadute nel corso della sessione pomeridiana: “Questa mattina che c’era più freddo e meno grip, siamo partiti con le gomme morbide davanti e non ci sono state cadute. Nel pomeriggio con più caldo abbiamo usato tutti le medie e in dieci minuti ci sono state dieci cadute, poi abbiamo iniziato ad usare di nuovo la soft e nessuno è più caduto. Ora per noi è difficile organizzare sessioni e due gare con solo un opzione possibile all’anteriore”.