Aprilia, Maverick Vinales: "Mi sono trovato meglio"

Maverick Vinales ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere del venerdì a Misano: lo spagnolo ha primeggiato al mattino, prima che la pioggia condizionasse la parte finale di sessione e i test del pomeriggio.

Il feeling con l’Aprilia aumenta: “Aragón è stato difficile perché mi sembrava di guidare una moto diversa ma abbiamo imparato a capire cosa mi serve per andare forte. Quel weekend ci è servito per capire come lavorare in un fine settimana di gara. Qua riesco a essere preciso e avere una buona guida e infatti oggi è stato un giorno positivo”.

“Magari sabato non sarà così bello – mette le mani avanti -. Stiamo imparando, sia io che il team. Anche ad Aragón ero sempre andato forte, ma qui ho più km e qualche giro in più: partire là davanti è diverso, si sentono i passi avanti rispetto ad Aragón e i test. Sono contento e soddisfatto, ma stiamo imparando giorno dopo giorno“.

OMNISPORT | 17-09-2021 16:51