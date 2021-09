Aprilia, scocca l'ora di Maverick Viñales

Il centauro dell’Aprilia Maverick Viñales è pronto al debutto ad Aragon in sella al bolide della casa di Noale. Dopo il brusco addio alla Yamaha, l’iberico spera di ritrovare subito le sensazioni giuste: “Non vedo l’ora di tornare in pista. L’opportunità di farlo subito è sicuramente importante, specialmente nella preparazione della stagione 2022“.

“Magari non sarò pronto al 100% – spiega nella nota rilasciata dalla scuderia italiana -, dopo solo due giorni di test, ma girare con gli altri e potermi confrontare con Aleix Espargarò che sta facendo grandi cose mi aiuterà a migliorare il feeling con la RS-GP”.

L’attesa è molta: “I ragazzi di Aprilia sono motivati, ho percepito tanto entusiasmo e voglia di crescere, per me è uno stimolo in più per mettermi in gioco da subito“.

OMNISPORT | 07-09-2021 16:50