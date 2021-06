Aprilia, test Dovizioso ok: "Molto interessante"

Terzo test per Andrea Dovizioso con Aprilia. Il centauro forlivese ha girato a Misano: “È stato un test molto interessante, l’aver provato su un terzo circuito è stato molto importante per capire al meglio la moto e i punti da sviluppare. Abbiamo provato molte cose per capire meglio tanti dettagli che abbiamo colto con più precisione, individuando come migliorare e dove invece perdiamo con certe modifiche. Con i prossimi test potremo fare ulteriori comparazioni e confrontare meglio le nostre idee”, sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Massimo Rivolad, ad di Aprilia Racing, parla così in merito alla futura collaborazione con il pilota: “La nostra attività continuerà come da programma a luglio, Andrea si è confermato un gran pilota per sensibilità e comprensione del comportamento della moto. In parallelo ai test l’Aprilia si sta muovendo per la soluzione migliore sui piloti del 2022 senza attendere l’esito dei test di luglio. Andrea rientra tra le soluzioni in fase di valutazione, ma ci sono alternative molto interessanti sul tavolo e la decisione dovrà essere presa in tempi stretti per pianificare in modo corretto la strategia della squadra. Il weekend di Assen sarà molto importante in questo senso”.

OMNISPORT | 24-06-2021 20:34