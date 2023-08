Arabia piglia tutto, la proposta choc per giocare in terza categoria saudita: il confronto impietoso con Serie B e C

Un annuncio di lavoro d'oro per giocare in terza serie in Arabia: “4mila dollari al mese, no perditempo”

08-08-2023 15:30

Dopo aver sferrato l’attacco ai big, l’Arabia rischia di impoverire anche le serie minori del calcio europeo. Sui social di alcune società, militanti nella terza categoria araba, è stata diffusa una proposta di lavoro aperta al pubblico che vede cifre incredibili, rapportate al nostro calcio, per essere un calciatore anche nelle serie minori.

L’annuncio di lavoro per giocare in terza serie in Arabia

Arabia piglia tutto, anche per la terza categoria del campionato di calcio: “4mila dollari al mese, no perditempo”. Non solo la Saudi League PRO cerca di acquisire i più grandi talenti, anche le serie minori nel calcio arabo non sono da meno e soprattutto non vogliono sfigurare. Una corsa pazzesca di tutto il movimento calcistico arabo: sono cifre chiaramente molto lontane da quelle garantite nella massima serie alle stelle provenienti dall’estero, ma importanti per il livello richiesto.

La terza categoria araba: il sogno per i giocatori di livello non alto

Ogni calciatore che ambisce a trasferirsi nella terza divisione araba potrà inviare un curriculum, dei video, e sostenere dei colloqui online come primi step; subito dopo l’uscita dell’annuncio in poche ore sono arrivate migliaia di offerte: la tentazione araba dunque coinvolge quindi proprio tutti, dai calciatori più fortunati a quelli di un livello inferiore che potrebbero rincorrere l’occasione della vita.

Il paragone economico tra la Serie C e la terza categoria araba

Per giocare in terza categoria araba lo stipendio minimo offerto è circa il quadruplo rispetto la Serie C italiana: l o stipendio minimo di un giocatore di Serie C è di 26.664 euro lordi, ovvero 18.670,84 euro netti, circa 1.555 euro a mese.

I tabellari economici per giocare in Serie C

Quanto guadagna un calciatore di Serie C? – Le cifre nel 2022/23

Gli stipendi globali lordi per la stagione 2022/23 sono stati in crescita rispetto a quelli previsti per il 2021/22 di circa 400-500 euro lordi all’anno per ogni fascia prevista. Nel dettaglio, i calciatori professionisti tesserati per le società di Serie C nel prossimo campionato potranno ricevere un compenso annuale lordo minimo per le seguenti cifre:

Minimo retributivo dal 24° anno di età (Classe 1998) – 27.170,00 euro lordi;

Primo contratto ex art. 33.2. NOIF (Classe 2002) – 20.648,00 euro lordi;

Minimo retributivo dal 19° al 23° anno di età (Classe 2002 – 1999) – 20.648,00 euro lordi;

Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età (Classe 2006 – 2003) – 14.670,00 euro lordi

Addestramento tecnico (Classe 2003) – 10.867,00 euro lordi

Anche i tabellari economici della Serie B sono inferiori all’Arabia

Anche la Serie B non può dirsi salva da questo paragone economico: circa il 44% dei giocatori di B ha percepito uno stipendio di circa 1,500 euro al mese, specie tra gli under 20, all’interno della stessa percentuale circa il 23% dei ragazzi tra 20 e 24 anni ha dovuto alternare la carriera calcistica con un lavoro proprio. Anche in serie B quest’ultima fascia d’età è quella più numerosa.

A seguire l'elenco dei 5 scaglioni contrattuali o tetti che ogni singolo club di Serie B deve rispettare nel versamento dello stipendio ad ogni singolo calciatore in rosa: