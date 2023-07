Con Milinkovic, Brozo, Koulibaly e gli altri Saudi League show, dove si vedrà in tv?

La Saudi Professional League parte tra circa un mese: i grandi broadcast italiani e stranieri monitorano situazione dei diritti tv

12-07-2023 13:30

Prima lo slogan era tutti pazzi per CR7. Da adesso tutti attenti alla Saudi League PRO. L’apripista Cristiano Ronaldo ha aperto un enorme bacino d’utenza mondiale per tutti gli appassionati di calcio ma ora ci sarà ancora più interesse alla visione della Saudi League con i tanti campioni già ingaggiati dopo questi pochi giorni di calciomercato. Con Milinkovic-Savic, Brozovic, Koulibaly e tutti gli altri già arrivati (più quelli che arriveranno) l’appeal del prodotto cresce sempre di più, ma chi la trasmetterà in tv in Italia?

Sportitalia, la prima emittente a trasmettere in chiaro l’Al Nassr

Era toccato a SportItalia, l’emittente di Michele Criscitiello, ad avere per prima la possibilità di far vedere in esclusiva tutte le gare dell’ Al Nassr di CR7. Dopo 6 mesi di accordo, con discreti risultati televisivi, è più che una possibilità di rivedere ancora i match del campionato arabo di massima Serie. Dopo i Mondiali in Qatar, gli arabi ora puntano alla diffusione internazionale del loro calcio e gli investimenti sul calciomercato ne sono l’esempio.

I nuovi accordi di diffusione tv della Saudi Pro League

Nelle prossime settimane gli addetti ai lavori sauditi lavoreranno per garantire la migliore visibilità possibile del prodotto nei vari paesi del Mondo e in Italia, un po’ come fu all’inizio per Sportitalia che acquisì i diritti in esclusiva delle gare di CR7. La partita si preannuncia aperta fra i grandi broadcaster sia in chiaro che pay. Il tutto, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe giocarsi sul piano delle cifre, come succede per gli altri diritti tv, ma sulla garanzia di dare alla Saudi Pro League la giusta rilevanza e un servizio adeguato per permettere al calcio saudita un’ampia visibilità in Italia: un’occasione da non sprecare.

I grandi broadcast italiani e stranieri pronti all’acquisizione

Per ora DAZN, RAI, MEDIASET, SKY e AMAZON PRIME non hanno ancora annunciato nessuna acquisizione del campionato arabo 2023/2024 ma nei prossimi giorni potrebbero però arrivare novità in merito e potrebbe essere visibile ancora in chiaro, probabilmente su SPORTITALIA, l’emittente più accreditata al momento in vista dei precedenti accordi.

Il 20 agosto 2023, così come per la Serie A, prenderà il via il nuovo torneo dell’Arabia Saudita, denominato Saudi Professional League. L’Al-Ittihad, Campione in carica; Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Ahli inseguiranno per provare a conquistare il nuovo titolo del campionato del 2023/2024. Da Cr7 a Benzema: la sfida non è ancora iniziata ma si preannuncia sensazionale.