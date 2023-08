Serie B, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: al via con Bari-Palermo

Il campionato cadetto prenderà il via venerdì 18 agosto allo stadio San Nicola: restano ancora le "X" e la "Y" per Reggina e Lecco, si aspetta il Consiglio di Stato

07-08-2023 20:34

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Lega di Serie B ha reso noto il programma ufficiale di anticipi e posticipi delle partite valide dalla prima alla terza giornata del campionato di Serie B. Il cosiddetto opening day sarà Bari-Palermo, che si disputerà venerdì 18 agosto alle 20,30 allo stadio San Nicola. A proposito dei rosanero, la squadra allenata da Eugenio Corini riposerà alla seconda giornata dal momento che sul calendario del Palermo compare la “X” per il posto che dovrebbe essere assegnato dopo il completamento degli organici.

Serie B, il programma delle prime due giornate

Tra sabato e domenica in campo tutte le altre. Sabato 19 alle 20.30 vanno in campo: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro, Ternana-Sampdoria. Chiudono domenica 20 in serata: Sudtirol-Spezia, Cittadella-Reggiana, Parma-Feralpisalò e Venezia-Como. Restano la X e la Y per Reggina e Lecco, che avrebbero dovuto sfidare rispettivamente Modena e Pisa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Tar ha confermato le decisioni del Consiglio Federale: accolto il ricorso del Lecco, bocciato quello della Reggina. La Federcalcio ha comunque scelto di aspettare il Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa, che si pronuncerà il 29 agosto. In caso di sostituzione del club calabrese, resta pronto il Brescia.

Serie B, turno infrasettimanale alla terza giornata

La seconda giornata verrà aperta da Sampdoria-Pisa, che si giocherà venerdì 25 alle 20.30. Sabato alle 18 c’è Venezia-Cosenza, alle 20.30 spazio a: Como-Reggiana, Cremonese-Bari, Feralpisalò-Sudtirol, Modena-Ascoli, Parma-Cittadella. Domenica alle 20.30 è il momento di Catanzaro-Ternana. Si prosegue poi con il turno infrasettimanale per la terza giornata. Si comincia martedì 29 agosto alle 20.30 giocano: Ascoli-Feralpisalò, Cosenza-Modena, Pisa-Parma, Reggiana-Palermo. Mercoledì 30 in serata si sfidano: Bari-Cittadella, Catanzaro-Spezia, Sampdoria-Venezia, Ternana-Cremonese.