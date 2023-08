Serie B, dal Parma alla Samp: il borsino delle big a 2 settimane dal via

la Serie B scalda i motori in vista della prima giornata di campionato: Il calciomercato, le amichevoli delle big e come giocherebbero oggi

06-08-2023 16:15

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

A due settimane dall’inizio del campionato ecco come stanno le big della serie B, che si preannuncia un torneo combattuto come non mai con tante nobili decadute che lasciano pensare a una stagione avvincente, una sorta di A-2 che prenderà il via venerdì 18 agosto con le prime gare.

Le favorite per la serie A

Dalle manovre di queste settimane capiremo le reali ambizioni dei club ma le premesse d’obbligo sono almeno due. A godere del favore dei pronostici sono innanzitutto le squadre appena retrocesse dalla serie A: la Sampdoria del neo tecnico Andrea Pirlo, la Cremonese del confermatissimo Davide Ballardini e lo Spezia di Massimiliano Alvini che ha accettato la fida degli Aquilotti per rilanciarsi dopo l’esonero a inizio anno subito proprio dai grigiorossi. Bari, Palermo e Parma si aggiungono di diritto.

Oggi giocherebbero così

Come procede la costruzione delle rose? Proviamo a fare il punto, squadra per squadra

BARI

Una sola amichevole (dopo la sgambata con i dilettanti del Roccavivara), vinta il 27 Luglio 2023 per 5-0 contro Il Delfino. Il ds Ciro Polito è solo all’inizio dell’opera: ripetere la passata stagione è complicato, migliorarla è il sogno grande. A partire dalla prossima settimana arriveranno nuovi volti alla corte di mister Mignani: si parte dalla porta, dove è stato finalmente trovato l’accordo con il Gremio per Brenno, al termine di un’infinita trattativa tra colpi di scena e tensioni. Per ora un mercato ancora fermo: non è decollato e l’acquisto di Jeremy Menez a fine carriera, per quanto sinonimo di grande esperienza, non può bastare a spostare gli equilibri. Quello di Antenucci è un addio che fa male al cuore e alle statistiche. La permanenza o meno di Cheddira farà tutta la differenza del mondo.

Acquisti: Menez (a, svincolato), Faggi (c, svincolato), Nasti (a, Milan)

Il Bari giocherebbe così (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval; Maiello, Maita, Bellomo; Morachioli; Cheddira, Scheidler. Allenatore: Mignani.

PALERMO

Nell’ultima amichevole del ritiro, il 4 Agosto 2023, in Trentino Alto Adige, il Palermo di Eugenio Corini ha battuto per 3-0 il Trento. Per quanto riguarda il calciomercato ecco le quattro pedine di valore a scolpire difesa e attacco: Lucioni e Ceccaroni si inseriscono in una retroguardia alla quale garantiranno ulteriore efficacia. Roberto Insigne è l’uomo che garantisce il cambio di passo. Se Mancuso saprà valorizzare se stesso e Brunori, prepariamoci a una stagione in cui il rosanero sarà colore predominante. Eugenio Corini, una certezza.

Acquisti: Ceccaroni (d, Venezia), Stulac (c, Empoli), Mancuso (a, Monza), Lucioni (d, Lecce), Vasic (c, Padova), Roberto Insigne (a, Frosinone), Desplanches (p, Vicenza)

Il Palermo giocherebbe così (4-3-1-2): Pigliacelli; Buttaro, LUCIONI, CECCARONI, Aurelio; Segre, Gomes, saric; INSIGNE; Brunori, Di Mariano. Allenatore Corini.

PARMA

Nell’ultima amichevole, disputata il 2 Agosto 2023, il Parma ha battuto per 1-0 il Sassuolo con una rete di Hainaut. Seconda vittoria di fila. Prosegue la preparazione con buoni risultati e intanto l’allenatore Fabio Pecchia chiede alla squadra di lavorare su ancora tante indicazioni. Questa sera ore 21:00 ci sarà un’altra amichevole, questa volta con l’Elche, in campo ad Alicante in Spagna.

A conti fatti l’assenza di Gigi Buffon è l’unica nota stonata di una estate in cui il Parma sta facendo ciò che deve: capiti gli errori da non ripetere, si ricomincia con una squadra che vivrà di pochi innesti ma mirati e decisivi. Gruppo sostanzialmente riconfermato, Partipilo e Colak sono la coppia individuata per trovare i gol pesanti.

Acquisti; Begic (c, Vicenza), Partipilo (c, Ternana), Colak (a, Rangers)

Il Parma giocherebbe così (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Hernani; PARTIPILO, Sohm, Benedyczak; COLAK. Allenatore Pecchia.

SAMPDORIA

Tutte vittorie ricche di gol per la Sampdoria nelle ultime amichevoli, l’ultima il 3 Agosto 2023 è terminata per 3-1 contro l’Entella. Quest’oggi la Samp è pronta a riscendere in campo, sempre in amichevole, contro il Novara.

Ad accettare la sfida di riportare la Samp in Serie A ci pensa Pirlo che sul calciomercato già vede i primi colpi: Delle Monache da Pescara è un acquisto che attrae e piace per qualità sopraffine e la giovane età che è elemento a suo favore. Borini e Barreca le certezze, Benedetti torna da Bari dopo un anno brillante, Vieira punto fermo della mediana. Bartosz Bereszynski, in uscita destinato al Cagliari. Per la prossima stagione si parte con il gap dei due punti di penalizzazione per i doriani.

Acquisti: Barreca (d, Cagliari), Falcone (p, Lecce), Borini (a, svincolato), Ricci (c, Frosinone), Girelli (c, Cremonese), Panada (c, Atalanta), Delle Monache (c, Pescara), Vieira (c, Torino)

La Sampdoria giocherebbe così (4-2-3-1): Audero; Conti, Ferrari, Bereszynski, Augello; BENEDETTI, VIEIRA; BORINI, Verre, DELLE MONACHE; La Gumina. Allenatore PIRLO.

SPEZIA

Prima vittoria per lo Spezia alla primissima uscita amichevole della stagione: battuto il Wolfsburg per 2-1 il 2 Agosto 2023. Oggi pomeriggio alle 18:30 ci sarà la seconda amichevole contro il Mallorca. Per il calciomercato si pensa più alle cessioni: Agudelo in Arabia è ufficiale, Nzola non si è ancora mosso ma è difficile che decida di accollarsi una stagione di serie B. Le sirene della Premier League stanno già suonando, sarà con ogni probabilità il sostituto di Scamacca al West Ham laddove l’Inter decidesse di riportare in Italia l’ex Sassuolo. In entrata, invece, c’è Cassata dal Genoa. L’attacco intriga: tra Moro ed Esposito sarà concorrenza leale tra due baby bomber che possono sfondare sul serio. I numeri li hanno tutti.

Acquisti: Esposito (c, Spal), Zurkowski (c, Fiorentina), Kouda (c, Picerno), Cugnata (d, Casertana), Cassata (c, Genoa), Bandinelli (c, Empoli), Antonucci (a, Cittadella), Francesco Pio Esposito (a, Inter), Moro (a, Sassuolo)

Lo Spezia giocherebbe così (4-3-3): Dragowski; Holm, Hristov, Nikolaou, Reca; CASSATA, Esposito, Zurkowski; Verde, Nzola, MORO. Allenatore ALVINI