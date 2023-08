Calciomercato serie B tabellone acquisti e probabili formazioni 2023/24

Stagione di cadetteria alle porte: come stanno agendo sul mercato i 18 club che diventeranno ufficialmente 20 quando il Consiglio di Stato si esprimerà sulla sentenza del Tar (per ora sì al Lecco e no alla Reggina

03-08-2023 20:18

Serie B a 20 squadre ma per ora lasciamo 18, in attesa che sia il Consiglio di Stato – non basta in nessun caso la sentenza del Tar che ha dato via libera al Lecco e stoppato la Reggina – a sciogliere definitivamente le riserve.

Ci sarà un ulteriore ricorso. Il campionato di cadetteria si appresta a dare vita a una stagione – quella del 2023/24 con una serie di incertezze che vanno risolte. Lecco (più sì), Reggina (più no), Brescia (più sì) o Perugia (più no): l’evidenza dei fatti porta ad aggiungere anche in Foggia nell’elenco ma i Satanelli hanno possibilità col lumicino di entrare in gioco.

Le due squadre che andranno a rendere definitivo l’elenco dei club usciranno da questo poker. Intanto, per tutte le altre, essere a inizio agosto significa trovarsi nel mezzo del calciomercato estivo: propositi, prospettive, obiettivi, acquisti, cessioni e trattative.

Le favorite per la serie A

Dalle manovre di queste settimane capiremo le reali ambizioni dei club ma le premesse d’obbligo sono almeno due. A nutrire il favore dei pronostici sono innanzitutto le squadre appena retrocesse dalla serie A: la Sampdoria del neo tecnico Andrea Pirlo, la Cremonese del confermatissimo Davide Ballardini e lo Spezia di Massimiliano Alvini che ha accettato la fida degli Aquilotti per rilanciarsi dopo l’esonero a inizio anno subito proprio dai grigiorossi. Bari, Palermo e Parma si aggiungono di diritto.

Oggi giocherebbero così

Come procede la costruzione delle rose? Proviamo a fare il punto, squadra per squadra

ASCOLI

Si ricomincia da William Viali: l’ex difensore classe 1974 saluta Cosenza e approda nelle Marche. Sarà lui a condurre i bianconeri verso un campionato che ha quale obiettivo minimo la salvezza tranquilla e la prospettiva tacita di provare a stupire. Barosi tra i pali, Kraja in mediana, Millico a sostegno di Forte, unica punta: l’ossatura per ora è definita.

Acquisti

Haveri (d, Torino), Masini (c, Genoa), Forte (a, Benevento), Millico (a, svincolato), Barosi (p, Juve Stabia), Manzari (a, Sassuolo), Kraja (c, Atalanta), Giovane (c, Atalanta)

L’Ascoli giocherebbe così (4-3-2-1): Bolletta; Adjapong, Botteghin, Simic, HAVERI; KRAJA, Buchel, Caligara; Pedro Mendes, MILLICO; Forte. Allenatore VIALI.

BARI

Ciro Polito è solo all’inizio dell’opera: ripetere la passata stagione è complicato, migliorarla è il sogno grande. Vorrebbe dire serie A. Per ora un mercato ancora fermo: non è decollato e l’acquisto di Jeremy Menez a fine carriera, per quanto sinonimo di grande esperienza, non può bastare a spostare gli equilibri. Quello di Antenucci è un addio che fa male al cuore e alle statistiche. Lavori in corso. Mister Mignani non si tocca. La permanenza o meno di Cheddira farà tutta la differenza del mondo.

Acquisti: Menez (a, svincolato), Faggi (c, svincolato), Nasti (a, Milan)

Il Bari giocherebbe così (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval; Maiello, Maita, Bellomo; Morachioli; Cheddira, Scheidler. Allenatore: Mignani.

CATANZARO

Una fiche sul Catanzaro di Vivarini? Assolutamente sì. I calabresi, con la gestione Floriano Noto, hanno svoltato e iniziato a pensare da grande squadra. La cavalcata trionfale in serie C impone di credere fortemente nel progetto: non sarebbe il primo caso recente di un club che riesce a stretto giro a mettere a referto la doppia promozione. In una rosa già competitiva, sono arrivato i puntelli: Veroli dal Cagliari sistema la difesa, Pompetti scuola Inter è il talento di prospettiva. L’attacco era già da cadetteria lo scorso anno.

Acquisti: Oliveri (c, Atalanta), Brignola (a, Benevento), Veroli (d, Cagliari), Pompetti (c, Inter), Krastev (d, Fiorentina), Ghion (c, Sassuolo), Borrelli (p, Ostiamare), D’Andrea (c, Sassuolo), Ambrosino (a, Napoli).

Il Catanzaro giocherebbe così (3-5-2): Fulignati; VEROLI, Brighenti, Scognamillo; Situm, Brignola, Ghion, POMPETTI, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore Vivarini.

CITTADELLA

Resta una delle realtà più solide della cadetteria. Conta il progetto, contano i bilanci e la capacità di pescare dove altri non arrivano. Un piccolo comune veneto si accinge a vivere l’ottava stagione consecutiva in B e lo fa con la capacità di centrare ogni stagione risultati di pregio: se non è un miracolo, poco ci manca. Mister Gorini si è guadagnato la conferma sul campo. Un trequartista dietro le due punte – Baldini e Maistrello – e gli innesti di Carissoni e Angeli a definire la retroguardia. Tessitore da Trieste arriva per mettersi sulle spalle una maglia da titolare.

Acquisti: Carissoni (d, Latina), Tessiore (c, Triestina), Sottini (d, Inter), Angeli (d, Bologna), Pittarello (a, Cesena), Rizza (d, Empoli), Nestved (c, Spezia)

Il Cittadella giocherebbe così (4-3-1-2): Kastrati; CARISSONI, Frare, ANGELI, Felicioli; TESSIORE, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Maistrello. Allenatore Gorini.

COMO

La suggestione Cesc Fabregas s’è spostata dal campo alla scrivania ma Longo ha tra le mani una rosa più competitiva della scorsa. Semper dal Genoa per blindare la porta, Cassandro e Sala sono acquisti importanti per la categoria e portano esperienza. Abildgaard in prestito dal Rubin è un nazionale danese e vuole prendere le redini della mediana. Baselli in forma o acciaccato farà una differenza sostanziale. L’attacco era già a posto con Cerri e Cutrone che sono una coppia ben amalgamata. Kone la scommessa.

Acquisti: Cerri (a, Cagliari), Vigorito (p, Cagliari), Mustapha (a, Mainz), Semper (p, Genoa), Cassandro (d, Lecce), Sala (d, Sassuolo), Kone (c, Torino), Barba (d, Pisa), Abildgaard (c, Rubin).

Il Como giocherebbe così (4-3-3): SEMPER; CASSANDRO; Odenthal, Solini, SALA; Bellemo, Baselli, ABILDGAARD; Chaija; Cutrone, Cerri. Allenatore Longo.

COSENZA

La riconferma di Micai tra i pali, Tutino in entrata dal Parma a rinforzare il tridente con l’altro acquisto, Mazzocchi, e bomber D’Urso. In attesa di aggiornamenti dal mercato, il colpo da 90 rischia di essere quello in panchina: la voglia di rivalsa di Fabio Caserta, dopo l’esperienza negativa a Benevento, può essere decisiva.

Acquisti: Zuccon (c, Atalanta), Mazzocchi (a, Atalanta), Tutino (a, Parma), Micai (p, Salernitana)

Il Cosenza giocherebbe così (4-3-3): Micai; Rispoli, Rigone, Hristov, D’Orazio; Florenzi, Voca, Calò; D’Urso, TUTINO, MAZZOCCHI. Allenatore CASERTA.

CREMONESE

Davide Ballardini, a metà campionato, ha preso per mano i grigiorossi e – pur non essendo riuscito a salvarli – ha tirato fuori l’anima di un gruppo che, con lui in panchina, ha dato tutto quello che aveva. Non smantella, la Cremonese, nonostante la retrocessione: obiettivo proclamato, l’immediato ritorno in serie A. Senza più Dessers e Strizzolo ma con due veterani del calcio italiano: Bertolacci e Vazquez hanno l’occasione per mettere in cornice l’epilogo delle rispettive carriere. Ravanelli torna dal prestito al Frosinone: si ritaglierà la sua occasione.

Acquisti: Sekulov (a, Juventus), Vazquez (c, svincolato), Brambilla (c, Cesena), Bertolacci (c, svincolato), Collocolo (c, Ascoli), Ravanelli (d, fine prestito)

La Cremonese giocherebbe così (3-5-2): Sarr; Bianchetti, RAVANELLI, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, VAZQUEZ, COLLOCOLO, Quagliata; Tsadjout, Ciofani. Allenatore Ballardini.

FERALPISALÒ

Anno di fondazione 2009. Anno di promozione in serie B: 2023. 14 stagioni per avere chiara la prospettiva: progetto vincente, patron Pasini e il direttore sportivo baby, Ferretti, hanno disegnato un abito da gran gala del calcio. Mister Vecchi lo ha saputo cucire addosso ai calciatori e si accinge ad affrontare la cadetteria con gli innesti richiesti. Quello lombardo è uno dei club ch si è mosso più in fretta sul mercato: difesa messa a nuovo con Di Gennaro, Ceppitelli e Martella, con gli ultimi due profondi conoscitori della categoria. Il capoverdiano Alessio D Cruz è il colpo a effetto: più abile a smarcare i compagni che in fase realizzativa, ci si attende da lui gli assist al bacio per Di Molfetta e Butic.

Acquisti: Ferrarini (d, Fiorentina), Franzolini (c, Ascoli), Di Gennaro (d, Triestina), Ceppitelli (d, Venezia), Da Cruz (a, Mechelen), Bergonzi (d, Atalanta), Compagnon (c, Juventus Next Gen), Verzeletti (d, svincolato), Felici (a, Triestina), Martella (d, Ternana)

Il Feralpisalò giocherebbe così (4-3-1-2): Pizzignacco; Verzeletti, DI GENNARO, CEPPITELLI, Tonetto; Carraro, Balestrero, Hergheligiu; DA CRUZ; Di Molfetta, Butic. Allenatore Vecchi.

MODENA

Una prima stagione in B con esito più che dignitoso, in lotta per i play off fino alla fine, i canarini ora sanno come si fa e ci riprovano. Zaro e Cotali cambiano casacca ma non categoria, hanno ben impressionato nella passata stagione. Palumbo è l’altro acquisto dal Modena, Manconi ha la fame di chi vuole svoltare e definire Strizzolo un ottimo rincalzo è una limitazione che non ci sentiamo di osare.

Acquisti: Palumbo (c, Modena), Strizzolo (a, Cremonese), Zaro (d, Sudtirol), Mondele (c, svincolato), Cauz (d, Reggiana), Manconi (a, Albinoleffe), Cotali (d, Frosinone), Vandelli (p, Fidelis Andria)

Il Modena giocherebbe così (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, ZARO, COTALI; Gerli, Gargiulo, PALUMBO; Falcinelli; Bonfanti, MANCONI. Allenatore BIANCO.

PALERMO

Quattro pedine di valore a scolpire difesa e attacco. Lucioni e Ceccaroni si inseriscono in una retroguardia alla quale garantiranno ulteriore efficacia. Roberto Insigne è l’uomo che garantisce il cambio di passo. Se Mancuso saprà valorizzare se stesso e Brunori, prepariamoci a una stagione in cui il rosanero sarà colore predominante. Eugenio Corini, una certezza.

Acquisti: Ceccaroni (d, Venezia), Stulac (c, Empoli), Mancuso (a, Monza), Lucioni (d, Lecce), Vasic (c, Padova), Roberto Insigne (a, Frosinone), Desplanches (p, Vicenza)

Il Palermo giocherebbe così (4-3-1-2): Pigliacelli; Buttaro, LUCIONI, CECCARONI, Aurelio; Segre, Gomes, saric; INSIGNE; Brunori, Di Mariano. Allenatore Corini.

PARMA

Chi crede che l’addio al calcio di Gigi Buffon non sortirà effetti nello spogliatoio ducale, dice male. A conti fatti l’assenza di Gigione è l’unica nota stonata di una estate in cui il Parma sta facendo ciò che deve: capiti gli errori da non ripetere, si ricomincia con una squadra che vivrà di pochi innesti ma mirati e decisivi. Gruppo sostanzialmente riconfermato, Partipilo e Colak sono la coppia individuata per trovare i gol pesanti.

Acquisti; Begic (c, Vicenza), Partipilo (c, Ternana), Colak (a, Rangers)

Il Parma giocherebbe così (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Hernani; PARTIPILO, Sohm, Benedyczak; COLAK. Allenatore Pecchia.

PISA

Messo nel mirino Daniele De Rossi, alla fine è arrivato Alberto Aquilani. Erano gemelli alla Roma, da giovanissimi, ora uno ha precluso l’altro. Il punto di non ritorno lo definirà il tecnico: scommessa a scatola chiusa, se gira Aquilani può girare anche il Pisa. Barbieri in difesa vale tanto, Veloso in mediana ancora di più.

Acquisti: Barbieri (d, Juventus,pres.), Esteves (d, Porto, def.), Miguel Veloso (c, svincolato)

Il Pisa giocherebbe così (4-2-3-1): Nicolas; BARBIERI, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Marin, VELOSO; Mastinu, Sibilli, M. Tramoni; Torregrossa. Allenatore AQUILANI.

REGGIANA

Si riparte da Alessandro Nesta: l’ex Frosinone approda in Emilia e si presenta con una mezza rivoluzione per delineare una squadra capace di vincere la Lega Pro con una progressione inarrestabile durata tutto l’anno passato. Nesta opta per il trequartista dietro le punte ma non è un fanatico del modulo: parte con Vergara in assistenza a Lanini e Montalto. Bardi in porta è tanta roba, dal Sassuolo sono arrivati Romagna, Pieragnolo e Satalino. Bianco in mediana con Cigarini e Kabashi può andare a formare un trittico di garanzia e valore.

Acquisti: Bardi (p, Bologna), Mercandalli (d, Genoa), Pieragnolo (d, Sassuolo), Romagna (d, Sassuolo), Satalino (p, Sassuolo), Kabashi (c, Como), Girma (c, Sona), Bianco (c, Fiorentina), Nardi (c, Cremonese), Portanova (c, Genoa), Duarte (d, Craiova), Girma (c, Sona), Vergara (a, Napoli)

La Reggiana giocherebbe così (4-3-1-2): BARDI; Fiamozzi, ROMAGNA, MARCANDALLI, PIERAGNOLO; Kabashi, Cigarini, BIANCO; VERGARA; Lanini, Montalto. Allenatore NESTA.

SAMPDORIA

Finita l’era Ferrero, che il tifo voleva archiviare con la rincorsa, finisce anche quella di Caputo e Gabbiadini. L’anno zero lo sancisce Andrea Pirlo: dimenticata la Turchia, il campione del Mondo del 2006 ha accettato la sfida, riportare la Samp in A senza passi falsi. Delle Monache da Pescara è un acquisto che attrae e piace: qualità sopraffine, la giovane età è elemento a suo favore. Borini e Barreca le certezze, Benedetti torna da Bari dopo un anno brillante, Vieira punto fermo della mediana. Si parte con il gap dei due punti di penalizzazione.

Acquisti: Barreca (d, Cagliari), Falcone (p, Lecce), Borini (a, svincolato), Ricci (c, Frosinone), Girelli (c, Cremonese), Panada (c, Atalanta), Delle Monache (c, Pescara), Vieira (c, Torino)

La Sampdoria giocherebbe così (4-2-3-1): Audero; Conti, Ferrari, Bereszynski, Augello; BENEDETTI, VIEIRA; BORINI, Verre, DELLE MONACHE; La Gumina. Allenatore PIRLO.

SPEZIA

Agudelo in Arabia è ufficiale, Nzola non si è ancora mosso ma è francamente complicato che decida di accollarsi una stagioen di serie B. Le sirene della Premier League stanno già suonando, sarà con ogni probabilità il sostituto di Scamacca al West Ham laddove l’Inter decidesse di riportare in Italia l’ex Sassuolo. In entrata Cassata dal Genoa. L’attacco intriga: tra Moro ed Esposito sarà concorrenza leale tra due baby bomber che possono sfondare sul serio. I numeri li hanno tutti.

Acquisti: Esposito (c, Spal), Zurkowski (c, Fiorentina), Kouda (c, Picerno), Cugnata (d, Casertana), Cassata (c, Genoa), Bandinelli (c, Empoli), Antonucci (a, Cittadella), Francesco Pio Esposito (a, Inter), Moro (a, Sassuolo)

Lo Spezia giocherebbe così (4-3-3): Dragowski; Holm, Hristov, Nikolaou, Reca; CASSATA, Esposito, Zurkowski; Verde, Nzola, MORO. Allenatore ALVINI

SUDTIROL

Stravolgere vuol dire solo una cosa: provare a fare meglio di come si è chiusa la stagione e, poiché mister Bisoli si è giocato la serie A fino a tre quarti, le ambizioni diventano enormi. Squadra rivoluzionata con un mix di gioventù ed esperienza: Shiba e Cagnano per la retroguardia; Di Tacchio e Cisco lasciano Umbria e Toscana per garantire un contributo granitico; Pecorino è la grande variabile ma il club ci crede enormemente.

Acquisti: Ciervo (a, Sassuolo), Di Tacchio (c, Ternana), Lonardi (c. Virtus Verona), Shiba (d, svincolato), Drago (p, Renate), Pecorino (a, Juventus), Peeters (c, Juventus), Cisco (c, Pisa), Rauti (a, Torino), Ghiringhelli (d, Ternana), De Col (d, Vicenza), Cagnano (d, Como)

Il Sudtirol giocherebbe così (4-4-2): Poluzzi; SHIBA, Curto, Masiello, CAGNANO; CIERVO, Tait, DI TACCHIO, CISCO; Odogwu, PECORINO. Allenatore Bisoli.

TERNANA

Nuovo corso societario, Cristiano Lucarelli è tornato in panchina ma, a oggi, la casella degli acquisti langue. Avrà bisogno di qualche giorno, Stefano Capozucca, per far ricredere gli scettici. Fresco di insediamento, l’ex Cagliari e Genoa ha già scritto qualcosa a referto: entrano Gabriel Brazao, dall’Inter; l’esterno Costantino Favasuli, 19 anni, e il difensore Lorenzo Lucchesi, 20 anni, difensore centrale.

Acquisti: Brazao (p, Inter), Favasuli (c, Fiorentina), Lucchesi (d, Fiorentina)

La Ternana giocherebbe così (4-3-1-2): BRAZAO; Diakité, LUCCHESI, Sorensen, Corrado; Proietti, Paghera, Agazzi; Falletti; Pettinari, Donnarumma. Allenatore LUCARELLI

VENEZIA

Avere Gytkjaer in attacco è una dichiarazione di intenti: si parte per vincere. Obiettivo minimo, i play off. Idzes lo scopriremo ma porta in dote roccia e tempra, Fiordilino ha salutato il Sudtirol e si inserisce a meraviglia nel 3-5-2 di Vanoli.

Acquisti: Idzes (d, Go Ahead Eagles, def.), Sverko (d, Groningen, def.), Grandi (p, svincolato), Gytkjaer (a, svincolato)

Il Venezia giocherebbe così (3-5-2): Joronen; IDZES, Modolo, Svoboda; Candela, FIORDILINO, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, GYTKJAER. Allenatore Vanoli.