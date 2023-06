Pisa, Aquilani: "Sono carico e motivato"

Prime parole da tecnico nerazzurro per l'ex Roma

30-06-2023 18:03

Prime parole da tecnico del Pisa per Alberto Aquilani, che sui social ha espresso tutta la sua soddisfazione per il suo primo impiego come allenatore dei professionisti: “Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura”.

“Ringrazio il Presidente e l’intera società del Pisa per questa grande opportunità. Darò tutto per ripagarla al massimo”, sono le parole dell’ex centrocampista della Roma. Aquilani ha allenato finora nelle giovanili della Fiorentina, dove è stato tecnico dell’Under 18 e della formazione Primavera per tre anni.