Sampdoria penalizzata di 2 punti: primo problema per Pirlo e ancora caos in serie B

La Sampdoria comincerà la nuova stagione con una penalizzazione di due punti: la decisione arriva dal Tribunale Nazionale Federale per i mancati versamenti, nelle date fissate, dei contributi Irpef e INPS

27-07-2023 17:26

La Sampdoria comincia la prossima stagione di serie B già con il piede sbagliato: i doriani infatti partiranno con una penalizzazione di due punti la stagione del rilancio verso la massima serie dopo la decisione del Tribunale nazionale federale. L’ennesimo colpo ad una serie B che dopo l’esclusione della Reggina rischia di trovarsi sempre più nel caos.

Sampdoria: due punti di penalizzazione dal Tribunale federale

Non arriva una buona notizia per i tifosi della Sampdoria che nel corso degli ultimi mesi hanno dovuto affrontare più di una difficoltà. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso di punire il club blucerchiato per i mancati versamenti entro le date fissate dei contributi Irpef e Inps che riguardano gli stipendi dei tesserati del trimestre di gennaio-marzo del 2023. La sanzione si va dunque a riferire in quello che è stato uno dei momenti peggiori nella storia recente della Sampdoria, quando alla presidenza del club c’era Massimo Ferrero e il futuro sembrava più buio che mai.

Sampdoria: non sarà un’impresa semplice per Andrea Pirlo

In questo momento sarà ancora più importante il ruolo e la presenza nello spogliatoio di Andrea Pirlo. L’allenatore ex Juventus ha deciso di abbracciare una sfida tanto affascinante quanto rischiosa, la Samp è un patrimonio del calcio italiano e la B non rappresenta senza dubbio la sua dimensione ideale. Sta al tecnico riuscire a fare da schermo tra quanto avviene all’esterno rispetto allo spogliatoio. L’ambizione c’è, come rivelato dallo stesso allenatore anche nel corso di un’intervista di qualche giorno fa, ma la serie Cadetta è sempre una brutta gatta da pelare e nelle ultime ore avanza anche l’ipotesi cessione per Manolo Gabbiadini, che potrebbe prendere come molti la direzione Arabia Saudita.

Sampdoria, Ferrero non vuole mollare la presa

L’ultima notizia che riguarda la Samp, prima dei due punti di penalizzazione, è arrivata con la perquisizione in sede legata al caso plusvalenze della Juventus. Ma solo qualche giorno fa, Massimo Ferrero è tornato a parlare della cessione del club ad Andrea Raddrizzani e Matteo Manfredi e continua a negarne la validità: “C’è stato un momento in cui non ci ho capito niente, ero sconnesso e pressato. Dicono che avrei detto delle cose che non ricordo. Mi dicono che ho detto che ho venduto. Ma lascia tutto il tempo che trova quando sei sotto pressione, quando ti ricattano e ti minacciano di morte. Alla fine dici quello che la gente vuole sentire”.