Ferrero non vuole lasciare la Sampdoria: l’ex presidente spiega la sua ultima mossa

Nuovo capitolo, non certo entusiasmante, nella compravendita della Sampdoria: l’ex patron Massimo Ferrero a depositato un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese di Genova: a rischio il closing

15-07-2023 14:38

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un nuovo capitolo nella saga per la cessione della Sampdoria nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. L’ex patron Massimo Ferrero ha infatti deciso di depositare un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese di Genova per provare a bloccare futuri aumenti di capitale.

Sampdoria: spaventa l’ultima mossa di Ferrero

Ennesima mossa dell’ex presidente Massimo Ferrero che rischia di mettere a rischio la cessione della Sampdoria: nella giornata di ieri l’emittente Primocanale ha rivelato che il “Viperetta” ha depositato un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese di Genova per bloccare futuri aumenti di capitale, un ricorso che verrà discusso il prossimo 25 luglio.

Ferrero non ci sta: “Voglio solo sedermi e trovare un accordo”

Dopo l’ultima mossa Ferrero è stato sentito da Telenord. L’ex presidente pur ribadendo la sua intenzione di dire addio alla Sampdoria, sembra intenzionato a ottenere qualcosa in cambio dalla nuova proprietà: “I tifosi attribuiscono a me la responsabilità del quasi fallimento della Sampdoria, mentre io l’ho salvata rinunciando a tutti. Anche ai 7,5 milioni ce mi spettano dai concordati ma la parte restante deve essere pagata. Anche a rata. Di fronte a questa inadempienza non mi fermerò. Ora voglio solo sedermi e trovare un accordo”.

Cessione Sampdoria: la frustrazione di Raddrizzani e Manfredi

Dagli ambienti vicini ai nuovi (possibili) proprietari della Sampdoria, Radrizzani e Manfredi filtra molto fastidio per questa mossa di Ferrero che viene considerata come un’azione di disturbo e che rischia di mettere in difficoltà il piano della ristrutturazione dei debiti. Il closing per il passaggio di proprietà del club è previsto per settembre ma la mosse di Ferrero potrebbe creare dei problemi e la sua richiesta di trovare un accordo per il momento non ha trovato risposta.

Samp: arriva la maglia ispirata alla Signora del Mare

Mentre proseguono le battaglie a colpi di carte bollate tra Ferrero e i nuovi proprietari, il club blucerchiato guarda alla prossima stagione e presenta le maglie che la squadra di Andrea Pirlo indosserà nella prossima stagione. La partnership con Macron ha portato alla creazione delle “signore del mare”, maglie che si legano una citazione di Petrarca per onorare la storia di Genova e del mare, e che sulle casacca riporta il tema delle onde.