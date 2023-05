Sampdoria, la protesta dei tifosi contro Massimo Ferrero e l’offerta di Andrea Radrizzani per ripartire

Nuovo rifiuto del Trust Rosan (che controlla le azioni della Sampdoria) ad una proposta di compravendita del club blucerchiato. Tifosi riuniti a Corte Lambruschini per protestare

30-05-2023 13:06

Ogni qual volta si apre uno spiraglio, in casa Sampdoria, sistematicamente si chiude entro poche ore. E, quasi sempre, questo coincide col rifiuto di Massimo Ferrero alle offerte delle cordate in lizza per rilevare il club blucerchiato, estinguerne i debiti e rilanciarlo verso lidi migliori rispetto a quelli in cui sta navigando.

Ferrero, altro No a una proposta di cessione della Samp: cosa sta succedendo

Due i potenziali compratori, Alessandro Barnaba (manager ex Jp Morgan) da una parte e Andrea Radrizzani – presidente del Leeds United e fondatore del gruppo televisivo Eleven Sports, che insieme al socio Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, ha fatto la sua proposta in un secondo momento. Tuttavia, anche questa è stata rispedita al mittente. Lo stesso Manfedi ha commentato:

“Un no incomprensibile, che mette a repentaglio il futuro immediato della società, ma che non ferma la nostra volontà di perseguire l’obiettivo di dare un brillante futuro alla Sampdoria”.

Secondo quanto trapela, infatti, la proposta avanzata al Trust Rosan che ha in mano le azioni della Sampdoria sarebbe inferiore a 30 milioni di fronte a una richiesta di circa 33.

Sampdoria, Manfredi incredulo: “Rifiuto incomprensibile da parte di Ferrero”

Nel suo comunicato ufficiale, Manfredi ha poi aggiunto:

“L’accordo che abbiamo definito con il Cda della Sampdoria prevede una esclusiva ed è stato raggiunto anche grazie alla stretta collaborazione con diversi azionisti di minoranza. Questo a dimostrazione di un ampio consenso riguardo alla proposta. I capitali necessari a concludere l’operazione siano già disponibili. Il nostro impegno è quello di garantire la stabilità finanziaria del club e in particolare, di tutelare gli interessi dei creditori con un occhio di riguardo per quelli di piccole dimensioni. Questa offerta rappresenta un importante distacco dalla proprietà precedente e certifica una chiara volontà di preservare il blasone e la tradizione della Samp. Il nostro piano, che prevede una crescita seria e sostenibile, è già in fase di elaborazione e stiamo impostando il nostro lavoro pianificando investimenti tali da permettere al club di tornare ai livelli di eccellenza che merita, ma il tempo è molto molto limitato”.

Samp, la protesta dei tifosi e le considerazioni di Radrizzani

Nel frattempo, ieri, alla seconda assemblea dei soci, ha presenziato anche un gruppo di tifosi in protesta davanti alla sede del club a Corte Lambruschini. Radrizzani, infine, ha aggiunto: