Arabia Saudita, al via il primo campionato di calcio femminile

Quanta strada è stata fatta dal 2018, quando per la prima volta è stato permesso alle donne di poter assistere ad una partita di calcio direttamente allo stadio. Da allora le cose sono cambiate sempre di più fino a questo storico annuncio. Tra pochi giorni, e precisamente il 22 novembre, vedrà il via il primo campionato di calcio femminile in Arabia Saudita, la Saudi Women’s Football League, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Saudita Spa.

iI torneo si svolgerà in due fasi differenti, attraverso un campionato prima regionale al quale parteciperanno 16 squadre. I match si disputeranno in tre città: Riad, Jeddah e Dammam.

Il presidente della Federcalcio saudita Yasser al-Misha ha affermato come questo sia un momento storico per la federcalcio saudita. Di seguito l’elenco delle 16 squadre partecipanti:

Al-Tahadi, Sama, Al-Himma, Al-Seham Al-Zarqa e Al-Yamamah (Regione centrale), Al-Asefah, Nosour Jeddah, Ittihad Al -Quwa, Al-Kora Al-Moshtaela e Al-Leith Al-Abyad (Regione occidentale). Shoulla Al-Sharqiah, Al-Mamlaka Al-Nisa’, Al-Waha e Ittihad Al-Nosour (Regione orientale).

