Arbitri, incubo Maresca: designato dopo due mesi di stop ma sostituito all'improvviso, è giallo

Il fischietto napoletano era stato scelto per dirigere il derby di serie B tra Reggiana e Sassuolo di stasera ma al suo posto ci sarà Fourneau

“Si comunica che Fabio Maresca, designato come Arbitro per la gara Reggiana-Sassuolo in programma Venerdì 29 novembre alle ore 20.30, sarà sostituito da Francesco Fourneau”. Con questa nota l’Aia ha comunicato un cambio di arbitro per l’anticipo di serie B di questa sera. Niente di anomalo, in apparenza, può capitare un problema in extremis ma se capita a Maresca, messo nel limbo da due mesi dopo le accuse dal Kuwait di aver minacciato di morte un giocatore, il dubbio è legittimo.

Il 17 agosto l’ultima gara di A arbitrata da Maresca

Era il 17 agosto, prima giornata di campionato, quando Maresca – considerato tra i più bravi ed affidabili dei nostri fischietti – diresse l’ultima volta una partita di serie A, ovvero il debutto di Fonseca sulla panchina rossonera in Milan-Torino 2-2. Una prova giudicata positiva dai vertici arbitrali.

Il caso clamoroso in Kuwait

I guai per Maresca sono cominciati lo scorso 27 settembre quando si è giocata la sfida tra Al Kuwait e Al Arabi (2-0) della Kuwait Premier League, con l’italiano a dirigere l’incontro. Durante la gara, c’é un contatto fra il giocatore Khaled Al Murshed (Al Arabi) e lo stesso Maresca: pare che Maresca stesso sia rimasto convinto che quello “scontro” non sia accaduto per caso, quindi non fortuito e si sarebbe lasciato andare a una frase minacciosa in inglese (“Alla prossima…”) ed è stato denunciato per presunte minacce di morte dal calciatore dell’Al-Arabi. La denuncia è arrivata dal Consiglio d’Amministrazione del club.

Il giocatore tramite il suo avvocato, ha dichiarato di possedere “video e prove” a supporto delle sue accuse. Questa situazione ha inevitabilmente messo in allerta le autorità competenti con l’Uefa che come primo provvedimento gli ha subito tolto la partita di Champions League Psv-Sporting in cui avrebbe dovuto fare il Quarto Uomo.

La sospensione dell’Aia

A ruota anche l’Aia ha sospeso l’arbitro napoletano che non dirige più neanche in B da due mesi: il designatore Rocchi lo ha utilizzato in questo periodo solo a Lissone come Var o Avar. Mercoledì sembrava finito l’incubo: Maresca era stato designato per il big-match di B tra Reggiana e Sassuolo ma poi è arrivata la nota con la comunicazione della sospensione. L’arbitro sarà Fourneau della sezione di Roma 1, invariato il resto della squadra. Fourneau sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto ed Eugenio Scarpa di Collegno. Il IV Ufficiale sarà il sig. Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, mentre al VAR siederà Nicolò Baroni di Firenze con l’AVAR Rodolfo Divuolo di Castellammare di Stabia. Un giallo che fa sospettare che possa esserci la mano dell’Uefa su questo dietrofront.