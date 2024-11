Arbitri: Doveri per Fiorentina-Inter, Rocchi grazia Mariani, Massa spedito al Var in B, torna Maresca dopo lungo stop

Il designatore sceglie Guida per il big-match Roma-Atalanta, per Lecce-Juventus c’è Rapuano, Fabbri per Torino-Napoli, Dionisi per Milan-Empoli

Severo a metà il designatore Rocchi per la 15esima giornata di serie A: si pensava a una punizione per Massa, che in Napoli-Roma aveva graziato due volte Lukaku passibile di cartellino giallo, ma il fischietto ligure non rimarrà fermo anche se sarà spedito solo a fare il Var in serie B per Reggiana-Sassuolo. La grande novità è il ritorno di Maresca: l’arbitro napoletano torna dopo un lunghissimo stop per le polemiche legate alle minacce di morte che avrebbe lanciato contro un giocatore in Kuwait. Dirigerà il derby Reggiana-Sassuolo in serie B. Per il big-match Fiorentina-Inter Rocchi è andato sul sicuro scegliendo Doveri, con Mazzoleni al Var.

Mariani già riabilitato dopo rigore all’Inter

Nessuna punizione invece per Mariani: l’arbitro che aveva fatto infuriare Conte per il rigore concesso a favore dell’Inter nel match col Napoli era stato designato per due match la scorsa settimana (anche se solo al Var e all’Avar) e ora torna ad arbitrare in A: fischierà in Cagliari-Verona. Pugno duro invece nei confronti di Ferrieri Caputi (al secondo turno di stop dopo aver fatto male in Inter-Venezia), per Di Bello che aveva fatto arrabbiare l’Udinese per un mani di Hien non visto con l’Atalanta e che rientra solo in B per Pisa-Cosenza e per La Penna che continua il purgatorio in B (Salernitana-Carrarese). Fermato Chiffi che non ha brillato in Milan-Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida per Roma-Atalanta

Designazione blindata per l’altro big-match di giornata, il posticipo domenicale Roma-Atalanta: arbitra Guida considerato tra i più affidabili, dopo il turno in B della settimana scorsa (Carrarese-Pisa). Ancora a casa Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan, Marcenaro per la doppia svista sul gol irregolare del Verona sulla Roma e Ayroldi, disastroso in Lazio-Cagliari dove ha fatto infuriare i sardi. Solo Var in B per Manganiello che non sta attraversando un felice momento di forma.

Fabbri per Torino-Napoli

Stupisce un po’ la scelta di mandare ad arbitrare la capolista Napoli, impegnata in trasferta col Torino, a Fabbri che si sta segnalando per troppi alti e bassi (male ad esempio in Cagliari-Milan). Per Milan-Empoli c’è Dionisi, per Lecce-Juventus designato Rapuano. Chiudono il quadro Sacchi per Como-Monza, Massimi per Bologna-Venezia, Aureliano per Udinese-Genoa e Zufferli per Parma-Lazio.