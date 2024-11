La classifica senza errori arbitrali, 13a giornata: i gialli di Napoli-Roma e Milan-Juve, altro match falsato

Dal disastro dell’ultimo turno prima della sosta, con tre partite falsate da clamorose sviste di arbitri e Var e con Mariani “salvato” dall’errore dal dischetto di Calhanoglu in Inter-Napoli, altrimenti le partite condizionate sarebbero state quattro, nell’ultimo turno di Serie A si è registrato un sensibile miglioramento: una sola partita falsata. Bene ma non benissimo , dunque, anche se stavolta gli errori sono stati davvero pochi, soprattutto rispetto alle scorse settimane. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla tredicesima di campionato.

Arbitri, un’altra partita falsata

La partita falsata del turno è Empoli-Udinese. Manca infatti un rigore in favore dei friulani. Al 25′ della ripresa il difensore toscano Cacace tocca con la mano un pallone giocato da Lucca in area empolese: per l’arbitro Marinelli e per il suo collega in sala Var è tutto regolare, in realtà il penalty ci starebbe tutto. Sarcastico a fine gara il tecnico dell’Udinese Runjaic: “Evidentemente per la Toscana ci sono regole diverse”.

Moviola: tutte le partite del turno

Hanno fatto discutere i mancati cartellini gialli in Napoli-Roma ai danni di Lukaku: in realtà ne manca solo uno, quello per l’intervento falloso su Celik. Nell’altro episodio incriminato l’attaccante belga ritira il piede sull’uscita di Svilar, impatto inevitabile ma senza volontà di far male. Polemiche ingiustificate a indirizzo di Massa. Così come non c’è nessun giallo in Milan-Juve: giusto non concedere rigore ai rossoneri da parte di Chiffi per il contatto Leao-Savona. Infine, Genoa-Cagliari: Sozza criticato per le sue decisioni, ma per l’AIA i due rigori per i sardi c’erano.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 29 LAZIO -1 29 ATALANTA 28 NAPOLI – 29 INTER 28 FIORENTINA – 28 FIORENTINA 28 INTER +1 27 LAZIO 28 JUVENTUS – 25 JUVENTUS 25 ATALANTA +3 25 MILAN* 19 UDINESE -5 22 BOLOGNA* 18 ROMA -7 20 UDINESE 17 MILAN* – 19 EMPOLI 16 TORINO -3 18 TORINO 15 EMPOLI +1 15 ROMA 13 BOLOGNA* +3 15 PARMA 12 PARMA – 12 VERONA 12 LECCE – 12 LECCE 12 GENOA – 11 CAGLIARI 11 MONZA -1 10 GENOA 11 COMO – 10 COMO 10 VENEZIA -1 9 MONZA 9 VERONA +3 9 VENEZIA 8 CAGLIARI +3 8

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

