Napoli-Roma, Conte accende il web: "Stavolta niente retropensieri su Lukaku?"

Dopo lo sfogo del tecnico azzurro per il rigore concesso all'Inter prima della sosta c'è chi accusa l'arbitro di aver favorito il Napoli con la Roma

Lamentarsi serve nel mondo del calcio? Antico il dubbio che per molti è stato confermato anche ieri dopo Napoli-Roma. Conte si era sfogato contro arbitro e Var dopo il rigore fischiato all’Inter a San Siro prima della sosta ma ieri a lamentarsi è stata la Roma per la gestione dei cartellini dell’arbitro Massa che avrebbe graziato Lukaku.

Il fair-play di Ranieri

In sala stampa a Ranieri hanno chiesto se mancavano due cartellini per il bomber belga: con fair-play e un sorriso amaro sulle labbra il neo-tecnico giallorosso ha risposto così: “Non mi tirate per la giacca… Mancano sì, lo abbiamo visto tutti. Gli arbitri possono sbagliare, come noi allenatori e i giocatori. Ci sono state due-tre situazioni: tiravamo noi, ammoniti, tiravano loro e niente. Meglio non dire nulla altrimenti dicono che mi lamento”.

La provocazione di Capuano

Accende la miccia Giovanni Capuano. Il giornalista di Panorama scrive su X/twitter: “In Napoli-Roma l’arbitro Massa (insufficiente in tutte le pagelle) ha graziato due volte in mezz’ora Lukaku che meritava due cartellini gialli molto netti. Non risultano commenti di Conte mentre Ranieri ha detto di non volersi lamentare. Nessuno ha evocato retropensieri”

Il mondo del web si spacca

Fioccano le reazioni: “Ci dobbiamo preoccupare solo perché Conte comanda a bacchetta arbitri e VAR, questo è il messaggio che è arrivato, nient’altro” e poi: “Non si può dire altrimenti Conte ed i napoletani cominciano a piangere, non sanno fare altro” e anche: “Possibile che ci siano 20 regolamenti diversi in base alle squadre in campo? Con un minimo di uniformità questo campionato sarebbe pure bello.”

Il web è scatenato: “Non è corretto che Conte aizzi gli animi perché l’arbitro poi ha retropensieri e nel dubbio non decide” e poi: “Senza fare retropensieri, noto che ogni volta che qualcuno si lamenta, nella partita successiva succedono cose come quelle di ieri sera. Casualità?” ma anche: “Per Cesari a Pressing il primo era da giallo il secondo no. Poi, in genere, chi prende un giallo evita altri interventi rischiosi e mancano gialli anche per i romanisti”

C’è chi scrive sull’altro fronte: “Parlare di “espulsione” per Lukaku è solo una subdola operazione di mistificazione della verità, portata avanti dal solito esercito di mercenari dell’informazione con l’obiettivo di tirare dentro il Napoli nell’elenco dei club “aiutati” dagli arbitri” e anche: “Perché non parlate anche dei due gialli a Cristante e dei gialli di Celik e Pellegrini non dati?????” e anche: “Se Lukaku avesse avuto un giallo, sarebbe stato attentissimo a prenderne un altro. Che ragionamenti sopraffini…geniali direi!”, oppure: “Se quello di Lukaku è un fallo da espulsione, da domani possiamo andare a seguire anche il pattinaggio artistico” e infine: “Ammesso che fosse stato ammonito: 1 il calciatore sapendo di essere già ammonito può evitare certi interventi; 2 l’allenatore può decidere il cambio , quindi inutile fare congetture astratte, immaginando situazioni impossibili”