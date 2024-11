Napoli-Roma, moviola: cosa è successo sul gol di Lukaku e il doppio giallo non dato che fa infuriare Ranieri

La prova dell’arbitro Massa al Maradona nel posticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha ammonito tre giocatori

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Napoli-Roma, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Massa con Napoli e Roma

Davide Massa aveva già diretto ben tre volte una sfida tra Napoli e Roma in Serie A: vittoria esterna dei giallorossi il 3 marzo 2018 (4-2), pareggio a Fuorigrotta il 28 ottobre 2018 (1-1) e pareggio all’Olimpico il 24 ottobre 2021 (0-0). Il Napoli aveva vinto 14 dei 22 precedenti in Serie A sotto la direzione arbitrale di Davide Massa (3N, 5P); l’ultimo successo risale al 19 dicembre 2021 (vittoria sul campo del Milan per 1-0).E’ stata la partita numero trentuno per il fischietto ligure i giallorossi. Erano 30 i precedenti con la Roma, l’ultimo era stato Roma-Inter dello scorso 20 ottobre, finita 0-1. Il bilancio è di 10 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Perrotti con Tremolada IV uomo, Paterna al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori, tutti della Roma: Ndicka, Pisilli e Cristante.

Napoli-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 35′ graziato Pisilli dopo un brutto fallo. Da segnalare che l’ha scampata bella anche Lukaku due volte nel primo tempo: il belga ha rischiato il giallo per l’intervento in ritardo su Svilar (rimasto a terra per qualche minuto) e prima, invece, il provvedimento disciplinare sarebbe dovuto esserci per un’entrata in ritardo sempre di Lukaku nei confronti di Celik.Al 37′ ammonito Ndicka che abbraccia platealmente Lukaku. Al 54′ apertura di Kvaratskhelia che pesca perfettamente Di Lorenzo: l’esterno si inserisce e serve un assist al bacio per Lukaku che anticipa Hummels e sotto porta segna: non c’è fallo nè sul difensore nè sul portiere, gol regolare.Al 59′ ammonito Pisilli, maglia trattenuta a Di Lorenzo. Al 91’ giallo a Cristante che ha interrotto una ripartenza di Folorunsho. Dopo 3’ di recupero Napoli-Roma finisce 1-0.

Per Cesari manca un solo giallo a Lukaku

A fare chiarezza Graziano Cesari. L’ex arbitro internazionale a Pressing su Canale 5 dice: “Dopo 13′ c’è questa scivolata di Lukaku su Celik che rimane a terra, errore di Massa, il cartellino giallo era adatto a questo tipo di intervento: tempistica sbagliata e gamba che si allunga, fallo di imprudenza. Il secondo episodio: c’è un’azione in area della Roma, Svilar si lancia in tuffo quando Lukaku va in scivolata e c’è un contatto. Per l’arbitro è angolo ma il contatto c’è, guardate la gamba di Lukaku, è una dinamica di gioco stavolta, per me non è giallo”. D’accordo anche Marelli su Dazn: “L’attaccante ha rischiato perché gli interventi erano potenzialmente da cartellino“.

Lo sfogo di Ranieri

La domanda su Lukaku viene fatta anche a Ranieri in sala stampa: “Mancano ammonizioni a Lukaku? Perché mi tirate per la giacca? Mancano sì, lo abbiamo visto tutti. Gli arbitri possono sbagliare, come capita anche a noi allenatori e ai giocatori. Ci sono state due-tre situazioni: tiravamo noi, ammoniti, tiravano loro e niente. Meglio non dire nulla altrimenti dicono che mi lamento”.