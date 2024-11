Grazie per aver segutio con noi la diretta di Napoli-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.19:55

Cartellino giallo per Bryan Cristante.19:50

Ottima occasione per il Napoli con Mazzocchi che serve Folorunsho: il suo colpo di testa termina di poco fuori.19:46

La Roma prova l'assedio contro un Napoli in affanno. Nessuna conclusione, ma tanta densità nell'area partenopea.19:44

Ritmi alti, squadre molto lunghe e continui ribaltamenti di fronte. La Roma ci prova, in Napoli si difende e riparte.19:24

Cartellino giallo per Niccolò Pisilli.19:18

Reazione immediata della Roma con Angelino che serve in maniera precisa Baldanzi: il fantasista giallorosso conclude con un mancino alto sopra la traversa.19:16

GOL! NAPOLI-Roma 1-0! Rete di Romelu LUKAKU! Splendida apertura del solito Kvaratskhelia che pesca perfettamente Di Lorenzo: l'esterno si inserisce con i soliti tempi perfetti e serve un assist al bacio per Lukaku che a porta vuota non sbaglia. Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku 19:14

Buona opportunità per il Napoli con Kvaratskhelia che serve con precisione Lukaku: il colpo di testa del centravanti belga termina però fuori a lato.19:09

Occhio ai possibili cambi nel secondo tempo. In casa Roma Dybala e Soulé scalpitano, mentre nel Napoli potrebbe rappresentare un'arma importantissima l'ingresso di Neres.18:49

Prima frazione non divertentissima, ma con una squadra nettamente più propensa a sbloccarla. Il Napoli infatti conduce il gioco, con continui sfondamenti a destra dove la Roma soffre davvero tanto. I giallorossi si difendono in maniera compatta e organizzata, ma la sensazione è che i partenopei possano trovare il vantaggio da un momento all'altro.18:48

Spina nel fianco costante Di Lorenzo con i suoi inserimenti: cross splendido per Kvara, il georgiano viene però anticipato da un grande intervento di El Shaarawy.18:45

Cartellino giallo per Evan Ndicka.18:41

Ancora Napoli che crea pericoli dalla catena di destra: stavola è Politano che arriva alla conclusione. Il suo tiro viene però deviato in calcio d'angolo da Pisilli.18:37

La Roma prova a sfruttare la fisicità di Dobyk, ma Rrahmani e Buongiorno fino a questo momento sono riusciti ad arginare l'ucraino sempre troppi problemi. In casa Napoli Conte chiede maggior concretezza agli esterni offensivi.18:35

Contropiede condotto in maniera aggressiva da Kvaratskhelia: il georgiano prima cede palla ad Anguissa, poi la riconquista e tenta un tiro che termina parecchio alto sopra la traversa.18:31

Ottimo spunto di Di Lorenzo per Lukaku: il belga viene però stoppato da un attento Svilar.18:29

Fase di stallo del match con i ritmi calati in maniera esponenziale dopo 15 minuti ad altissima intensità.18:27

Bravo Dovbyk a smarcarsi e aservire El Shaarawy: l'esterno dei giallorossi tenta un tiro cross di esterno su cui però non arriva nessuno. La palla termina sul fondo.18:20

Ancora Kvaratskhelia pericoloso sulla corsia di sinistra. Georgiano molto pimpante, bravo a puntare di continuo El Shaarawy e Celik. Tuttavia, non è ancora riuscito ad incidere in maniera concreta.18:20

Trama interessante del Napoli sulla corsia di destra, Politano imbuca per Di Lorenzo, bravo a servire Lukaku che a sua volta serve McTominay: lo scozzese arriva al tiro scordinato e conclude fuori.18:19

Ottimo spunto di Kvaratskhelia che serve Olivera, bravo a sovrapporsi. La palla arriva in area, ma Mancini libera.18:17

2'

Grandissima occasione per il Napoli con Kvaratskhelia. Palla messa con il contagiri da parte di Di Lorenzo che pesca in maniera precisa il georgiano che, indisturbato, conclude in maniera sbilenca con un colpo di testa che termina fuori a lato.18:04