Napoli-Roma, è bufera sul mancato rosso a Lukaku: per Calvarese l'espulsione c'era, interisti scatenati

Dopo le polemiche per il "rigorino" Anguissa-Dumfries, i tifosi nerazzurri protestano per la decisione su Big Rom: il belga neppure ammonito da Massa per un intervento su Celik.

Stavolta a far rumore sono i tifosi dell’Inter. Per qualche svista subita dai nerazzurri? No, per quello che considerano un torto arbitrale a vantaggio dei principali rivali nella corsa Scudetto, gli azzurri del Napoli. Il web ribolle dopo Napoli-Roma e tra i più scatenati ci sono proprio i sostenitori della formazione allenata da Inzaghi. Il motivo? Romelu Lukaku, l’uomo che ha deciso il Derby del Sole tra i partenopei e i giallorossi, sarebbe stato meritevole di un cartellino rosso.

Napoli-Roma, i dubbi di Calvarese su Massa

A sostenere la tesi, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su Facebook. Secondo l’ex fischietto della sezione di Teramo, talent arbitrale per Prime in occasione delle sfide di Champions, Massa ha sbagliato la gestione dei cartellini. “Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli-Roma“, si legge nel post di Calvarese. “Questi i provvedimenti mancanti: Lukaku giallo Celik giallo Lukaku giallo (e rosso) Cristante giallo”. C’è da dire che poi nella ripresa Cristante avrebbe rimediato a sua volta un giallo, proprio nei minuti finali.

Anche Palmeri incalza: “Lukaku andava espulso”

Anche un giornalista molto noto sui social, Tancredi Palmeri di Sportitalia, ha accennato alla mancata espulsione di Big Rom nel suo “commentino” post partita: “E adesso le rivali possono preoccuparsi, perché il Napoli oltre ai punti ha trovato anche il gioco. Finisce 10 occasioni a 2, vincendo d’inerzia quando la spinta si era esaurita. Chissà i retropensieri di Conte se Lukaku avesse ricevuto la giusta espulsione…“. “Giusta” espulsione, per Palmeri, per un intervento su Celik che Massa non ha neppure sanzionato col giallo. E per un altro fallo tattico a centrocampo.

Inter-Napoli non finisce più: scoppia il putiferio

Interisti scatenati, dunque. “Non capisco perché il var non può intervenire, cit. Antonio Conte“, ironizza Leonardo. “Vediamo se adesso a Napoli si lamentano…Era da rosso già al primo intervento (tacchetti esposti), nemmeno giallo… Su Conte, parlaci del VAR”, incalza Matteo. “Aspettiamo i moviolisti se ti danno ragione, visto che tre arbitri, uno di campo Marelli e Var ti danno torto”, è la replica di un tifoso partenopeo a Calvarese. E c’è chi fa del sarcasmo proprio sull’ex arbitro: “Peccato non ci fossi stato tu a sistemare tutto come al solito”.