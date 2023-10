Arbitri, Sacchi sarà sospeso: Rocchi non perdona il saluto negato ad assistente donna

Il fischietto di Macerata era stato ripreso in tv mentre ritirava frettolosamente la mano che gli porgeva l'assistente di linea Francesca Di Monte

08-10-2023 14:23

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Quattro presenze in A in stagione, qualche svarione di poco conto e la sensazione di crescita dopo due anni di alti e bassi ma l’arbitro Sacchi di Macerata stavolta è andato in fuorigioco per un motivo che esula dai cartellini o dai rigori non visti. E sarà fermato dall’Aia.

Sacchi flop in due gare con l’Inter

Il fischietto di Macerata, dal punto di vista tecnico, si ricorda per due errori gravi nello scorso gennaio e in quello precedente. Nel gennaio 2023 prese un abbaglio annullando un gol regolare di Acerbi in Monza-Inter che poi finì 2-2. Nel gennaio 2022 fu invece salvato dal Var in più circostanze in Inter-Empoli ma andò comunque in tilt nella gestione dei cartellini.

Sacchi nega il saluto all’assistente donna

Venerdì sera il pasticcio in occasione di Lecce-Sassuolo: sotto il tunnel del Via del Mare Sacchi della sezione di Macerata ha evitato di dare il cinque all’assistente di linea Francesca Di Monte, sezione di Chieti. Il tutto è stato trasmesso dalla tv.

L’Aia inizialmente ha cercato di giustificare il tutto parlando genericamente di “dimenticanza”. La gaffe del fischietto di Macerata, che prima porge la mano verso la guardalinee e poi la ritira in maniera inspiegabile per salutare il capitano del Lecce, ha fatto decisamente rumore sui social, tanto da portare l’Associazione Italiana Arbitri a prendere posizione.

L’Aia esclude problemi di sessismo per Sacchi

“È assolutamente da escludere un gesto sessista – spiegano fonti all’ANSA – e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato: i due tra l’altro hanno dimostrato grande feeling in campo e il loro rendimento è stato ottimo. Stupisce piuttosto che si parli di sessismo all’interno di un’associazione che ha fatto dell’abbattimento di ogni barriera di genere uno dei suoi principali traguardi raggiunti”.

Rocchi fermerà Sacchi per almeno un turno

Ora però si apprende che Sacchi sarà sopeso. Evidentemente avranno rivisto l’episodio al Var. Decisivo il parere del designatore Rocchi, che si è fatto sentire in privato manifestando la propria contrarietà per l’accaduto. Sacchi sarà sospeso per almeno un turno.