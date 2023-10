Lecce-Sassuolo, l'arbitro Sacchi nega stretta di mano alla guardalinee: è polemica. Il video

Le telecamere immortalano il mancato saluto tra l'arbitro di Lecce-Sassuolo, Juan Manuel Sacchi, e l'assistente Francesca Di Monte: scoppia la bufera, ma c'è una spiegazione.

07-10-2023 13:47

C’erano le telecamere di ben due emittenti, Dazn e Sky, a riprendere la scena, che è diventata – suo malgrado – immediatamente virale. Nel prepartita di Lecce-Sassuolo, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A, l’arbitro Juan Manuel Sacchi ha salutato i calciatori delle due squadre prima dell’ingresso in campo, un gesto classico che precede ogni confronto non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il “fattaccio”, però, si è verificato quando era il turno di salutare la sua assistente, la guardalinee Francesca Di Monte.

L'arbitro Sacchi non dà la mano all'assistente

Sacchi non saluta la guardalinee: bufera social

La spiegazione: cosa prevede il protocollo Aia

L’arbitro Sacchi non dà la mano all’assistente

Come in tante scene cult dei film di Paolo Villaggio, al momento di salutare la guardalinee Sacchi, semplicemente, “non dà la mano”. Proprio così: appena si accorge che non è un braccio di un calciatore, ma quello della Di Monte, ritrae il braccio e passa oltre. Evidente il gesto di sorpresa e incredulità della guardalinee, che abbozza una smorfia e poi scuote vistosamente il capo. Immagine diventata immediatamente cult sui social.

L’arbitro Luca #Sacchi non da la mano all’assistente donna Francesca #DiMonte

Brutto episodio prima di #LecceSassuolo. Sacchi rifiuta di stringere la mano all’assistente donna, lasciando la Di Monte probabilmente con il cuore gonfio di rabbia, considerando il suo sguardo sdegnato pic.twitter.com/0SuLboruJl — La Bussola TV (@LaBussolaTV) October 7, 2023

Sacchi non saluta la guardalinee: bufera social

Tanti i commenti a riguardo. “Ma bene, adesso alle assistenti si nega perfino il saluto”, scrive un utente su X/Twitter. “Vista in diretta, che scena tristissima”. E ancora: “Ah ma allora avevo visto bene: che screanzato”. Non mancano le interpretazioni più fantasiose: “Forse Sacchi ha semplicemente una moglie molto gelosa“. Ma c’è pure chi precisa: “Sarebbe utile conoscere il regolamento prima di parlare a sproposito. Il saluto della crew arbitrale avviene sul campo. Nel tunnel di ingresso il protocollo prevede saluto tra gli arbitri e i capitani”.

La spiegazione: cosa prevede il protocollo Aia

E in effetti è proprio così: secondo quello che è il protocollo Aia, la squadra arbitrale si saluta negli spogliatoi e sul terreno di gioco mentre l’area del tunnel è destinata soltanto al saluto coi capitani delle due squadre. Ecco spiegato il mancato saluto del direttore di gara. A “sbagliare”, dunque, sarebbe stata proprio l’assistente Di Monte, che istintivamente ha allungato il braccio verso l’arbitro Sacchi quando non avrebbe dovuto.