19-01-2023 13:41

La nuova linea di Gianluca Rocchi non prevede punizioni o stop prolungati per gli arbitri che hanno sbagliato. Il designatore lo aveva già rivelato nelle sue ultime uscite e le sue scelte per la 19esima giornata di serie A ne sono la conferma a cominciare da Maria Sole Ferrieri Caputi e Sacchi.

Rocchi non punisce: riecco Ferrieri Caputi e Sacchi

Il designatore Rocchi ha detto a chiare lettere che non crede nella strada della punizione, lo aveva detto riguardo a Juan Luca Sacchi e lo ribadisce nei fatti nei confronti di Maria Sole Ferrieri Caputi. Il primo è finito nel mirino dopo gli errori commessi nel corso del match di campionato tra Monza e Inter, la seconda invece è stata pesantemente criticata per la sua direzione in Coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Per entrambi si torna subito in campo anche se nel ruolo di IV Ufficiale con la Ferrieri Caputi che farà parte della squadra di La Penna per Verona-Lecce e Sacchi che invece sarà di aiuto a Marchetti per Bologna-Cremonese.

Lazio-Milan: la scelta ricade su Di Bello

Tra i big match della giornata (anche se si giocherà martedì) c’è senza dubbio Lazio-Milan che è stata affidata all’arbitro Di Bello. Un’assegnazione che i rossoneri accolgono con il sorriso visto che nei 14 precedenti con il direttore di gara vantano 10 successi, 2 sconfitte e 2 pareggi. Per la Lazio i precedenti sono invece 17 con 8 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Salernitana-Napoli: arbitra Chiffi

Si punta su un arbitro relativamente giovane come Daniele Chiffi per il derby campano tra Salernitana e Napoli. Il padovano classe 1984 vanta già una discreta esperienza nella massima seria con 80 presenze, il debutto è avvenuto proprio in una trasferta che i partenopei hanno vinto al Marassi contro la Sampdoria nel 2014. C’è un precedente che però piace poco ai tifosi napoletani visto che nel maggio del 2021 arbitrò la gara con il Verona (1-1) che estromise gli azzurri dalla qualificazione alla Champions League.

Marinelli dirige Juventus-Atalanta, a Rapuano Inter-Empoli

I giovani restano uno dei pallini del designatore Rocchi che per Juventus-Atalanta punta su Livio Marinelli di Tivoli, arbitro con 31 presenze all’attivo in serie A. Ha arbitro i bianconeri soltanto in due occasioni: nella sconfitta contro l’Hellas Verona del 30 ottobre 2021 e nel successo in Coppa Italia contro il Sassuolo nel febbraio del 2022. Ad aiutare Martinelli ci sarà nelle vesti di IV Ufficiale anche un fischietto molto esperto come Orsato, arbitro che il designatore cerca di nascondere in vista dei big match più delicati. E’ stato scelto invece Antonio Rapuano, della sezione di Rimini, per la sfida dell’Inter contro l’Empoli in programma lunedì sera: nessun precedente per il 37enne fischietto contro l’Inter, mentre con l’Empoli vanta 7 partite (2 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte).

Le designazioni della 19esima giornata di serie A