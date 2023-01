19-01-2023 12:52

Queste le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. In Serie A si gioca la 19a giornata, ultima di andata. Interessante banco di prova per due fischietti emergenti come Marinelli di Tivoli a cui è stata assegnata la direzione di Juventus-Atalanta e Di Bello di Brindisi a cui è stata assegnata Lazio-Milan. Pur essendo queste partite estremamente importanti ai fini della classifica l’Aia ha preferito assegnarle ad arbitri esperti ma giovani e non a fischietti di più lungo corso. Qualche perplessità sulla designazione di Chiffi per il derby campano Salernitana-Napoli, mentre l’Inter contro l’Empoli avrà a dirigere l’arbitro Rapuano di Rimini.

Gli arbitri della 19a giornata di Serie A

Verona-Lecce

Sabato 21/01 H. 15.00

Arbitro: La Penna di Roma

La Penna di Roma Assistenti: Dei Giudici – Rossi C.

Dei Giudici – Rossi C. IV: Ferrieri Caputi

VAR: Doveri

AVAR: Manganiello

Salernitana-Napoli

Sabato 21/01 H. 18.00

Arbitro: Chiffi di Padova

Chiffi di Padova Assistenti: Mokhtar – Palermo

Mokhtar – Palermo IV: Volpi

VAR: Nasca

AVAR: Massa

Fiorentina-Torino

Sabato 21/01 H. 20.45

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Dionisi di L’Aquila Assistenti: Vivenzi – Cipressa

Vivenzi – Cipressa IV: Feliciani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo S.

Sampdoria-Udinese

Domenica 22/01 H. 12.30

Arbitro: Mariani di Aprilia

Mariani di Aprilia Assistenti: De Meo – Capaldo

De Meo – Capaldo IV: Colombo

VAR: Maresca

AVAR: Muto

Monza-Sassuolo

Domenica 22/01 H. 15.00

Arbitro: Prontera di Bologna

Prontera di Bologna Assistenti: Ranghetti – Fiore

Ranghetti – Fiore IV: Gualtieri M.

VAR: Di Paolo

AVAR: Abbattista

Spezia-Roma

Domenica 22/01 H. 18.00

Arbitro: Sozza di Seregno

Sozza di Seregno Assistenti: Cecconi – Bercigli

Cecconi – Bercigli IV: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: Manganiello

Juventus-Atalanta

Domenica 22/01 H. 20.45

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marinelli di Tivoli Assistenti: Imperiale – Valeriani

Imperiale – Valeriani IV: Orsato

VAR: Massa

AVAR: Giua

Bologna-Cremonese

Lunedì 23/01 H. 18.30

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marchetti di Ostia Assistenti: Alassio – Baccini

Alassio – Baccini IV: Sacchi

VAR: Pairetto

AVAR: Di Paolo

Inter-Empoli

Lunedì 23/01 H. 20.45

Arbitro: Rapuano di Rimini

Rapuano di Rimini Assistenti: Berti – Scarpa

Berti – Scarpa IV: Marcenaro

VAR: Banti

AVAR: Fourneau

Lazio-Milan

Martedì 24/01 H. 20.45

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Di Bello di Brindisi Assistenti: Tolfo – Galetto

Tolfo – Galetto IV: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

FAQ Chi è l'arbitro di Lazio-Milan? Di Bello di Brindisi Chi è l'arbitro di Juve-Atalanta? Marinelli di Tivoli