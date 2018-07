Areola e un record da non credere

Mondiale di Russia 2018, la Francia diventa Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia, dopo il primo successo nella rassegna iridata casalinga del 1998. A sollevare la coppa è Hugo Lloris, capitano e portiere titolarissimo della formazione transalpina. Le sue riserve sono Steve Mandanda e Alphonse Areola, portiere del Paris Saint-Germain, che potrebbe passare alla Roma in questa sessione di mercato.

Proprio l'estremo difensore del Psg, grazie al successo mondiale della propria nazionale, potrà vantare un curiosissimo record: il portiere francese è diventato Campione del Mondo senza aver mai esordito con la Francia sinora nella sua carriera. Il giocatore di origini filippine non ha infatti mai avuto l'occasione di difendere la porta transalpina, nonostante abbia fatto tutta la trafila nelle selezioni minori francesi, collezionando diverse presenze in Under 21 e conquistando nel 2013 il Campionato del Mondo Under 20.

Per trovare un altro caso simile, bisogna tornare al 1982, quando il Mondiale se lo portò a casa l’Italia. Tra i vincitori di quella rassegna iridata figuravano infatti ben due giocatori che non erano sino a quel momento mai scesi in campo con la maglia azzurra: si tratta di Franco Baresi e Giovanni Galli. Il primo esordirà in un'amichevole contro la Romania nello stesso anno e sarà la prima di 81 presenze con la maglia dell'Italia. Galli era invece il terzo portiere nella trionfale spedizione di Spagna 1982, dietro all'inossidabile Dino Zoff e a Ivano Bordon. Esordì in azzurro oltre un anno dopo, in un'amichevole contro la Grecia.

Alphonse Areola, così come i suoi predecessori avrà sicuramente in futuro la possibilità di scendere in campo a rappresentare la propria nazionale, ma intanto può gioire per la medaglia di Campione del Mondo che dal 15 luglio può portare al collo.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 14:25