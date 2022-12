Argentina, Bertoni su Lautaro: "Quel rigore decisivo può averlo sbloccato"

12-12-2022 12:21

In Argentina continua a tenere banco la questione Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter risulta ancora a secco di gol in questo Mondiale in Qatar anche è stato proprio il suo il rigore decisivo al termine della “lotteria” che ha spedito l’Albiceleste in semifinale, dove affronterà la Croazia.

A parlare di lui alla Gazzetta dello Sport, il campione del mondo argentino nel 1978 Daniel Bertoni: “Quel pallone pesava tantissimo e lui ha mostrato carattere. È un goleador nato, vive di reti: a volte la palla non entra ma poi quando salta il tappo tutto viene da sé. Spero che anche stavolta sia così. Sarà utile anche se la presenza di Julian Alvarez è importante per il modo di giocare della squadra. Qualcuno ha detto che per il suo modo di muoversi è il ‘Bertoni del 2022’: la definizione mi piace”.