Argentina, Boca-River: quando c’è il Superclasico, orario, formazioni e dove vederlo in tv e in streaming

Si tratta di uno derby più sentiti e importanti al mondo. Che la Primera Division Argentina ci propone alla settima di campionato, diretta in chiaro

01-10-2023 09:29

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Lo chiamano Superclásico ed è una delle partite più sentite al Mondo. A sfidarsi sono le due squadre più blasonate di Buenos Aires, naturalmente acerrime rivali. Da un lato il Boca Juniors, dall’altro il River Plate. Un duello storico che affonda le radici nel 1913 quando ci fu il primo confronto ufficiale nel quale a vincere furono i Millonarios. Oggi alle 19, orario italiano, le due formazioni argentine sono pronte a sfidarsi ancora una volta per la 7a giornata della Primera Division. Naturalmente nell’imponente impianto della Bombonera.

Come arriva il Boca Juniors

Vedere festeggiare i rivali fa sempre male. Così il Boca Juniors ha provato ad attrezzarsi per fronteggiarli, in una stagione che teoricamente dovrebbe riportare il titolo in casa xeneize. Certo, per centrare l’obiettivo tocca fare qualcosa in più di quanto fatto fino ad oggi.

Il bilancio della formazione guidata da Jorge Almiron recita due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte nelle sei partite giocate. In compenso c’è la Coppa Libertadores che potrebbe regalare una gioia importante a La Azul y Oro. Nella Champions sudamericana, il Boca è in semifinale e dopo lo 0-0 con il Palmeiras deve giocare il ritorno in Brasile.

Come arriva il River Plate

Martin Demichelis ha fatto centro al primo colpo. Allenatore giovane ma preparato, che è riuscito nell’ardua impresa di non far rimpiangere un gigante come Marcelo Gallardo. Ma se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più e qualche passo falso il River Plate lo ha fatto in queste prime sei giornate. Le prime due trasferte sono andate a vuoto, contro Argentinos Jrs e Velez.

Non tutto è perduto, comunque, vista la classifica ovviamente corta e la possibilità di avvicinarsi alla vetta magari vincendo il derby. Nell’ultima i Millonarios hanno pareggiato in casa del Banfield, aumentato ancora di più la voglia di riscatto.

Le probabili formazioni

4-3-3 per il Boca Juniors di Almiron con Romero in porta; linea difensiva formata da Blondel, Figal, Rojo e Fabra; Equi Fernandez da play con Pol Fernandez e Medina a completare la mediana; in attacco il numero 9 è Cavani con Advincula e Janson ai lati.

Anche il River Plate mantiene un atteggiamento offensivo come tradizione. Nel 4-2-3-1 disegnato da Demichelis c’è Armani tra i pali; poi Simon, P.Diaz, Funes Mori e Casco; Perez e Aliendro sono i due mediani cui tocca dare protezione alla difesa; davanti il riferimento è Borja con Fernandez, De La Cruz e Barco a sostegno.

Dove vedere la partita

Orario comodo anche per l’Italia, dal momento che la partita è fissata per le ore 19. Sarà possibile seguirla in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. In alternativa è possibile seguire l’evento scaricando le app a pagamento di Mola oppure OneFootball. Naturalmente servizio fruibile anche da smart tv.