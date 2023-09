Argentina, primo gol del nipote di Maradona: il messaggio commosso di Giannina

Tutto ciò che riguarda Maradona ha eco in tutto il mondo. Figurarsi se si tratta del primo gol di suo nipote Benjamin, figlio del Kun Aguero

24-09-2023 11:00

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La vita dei figli d’arte non è mai semplice. L’ombra dei genitori rischia sempre di offuscare quella della propria prole che tenta, talvolta senza successo, di affermarsi nello stesso settore dei propri familiari. Ma se sei il figlio di Sergio Aguero e, soprattutto, nipote di Diego Armando Maradona, ecco allora che il problema può diventare ancora più grande. Per ora non ci pensa e si diverte, Benjamin Aguero, tanto da far emozionare mamma Giannina reduce da qualche anno di evidente sofferenza.

Il primo gol non si scorda mai

Presto per definirlo baby prodigio o azzardare qualsivoglia pronostico sulla sua futura carriera. Certo è che Benji il calcio ce l’ha nel DNA e non potrebbe essere altrimenti. Ancor di più perché, oltre al padre e al nonno, ha pure un padrino che si chiama Lionel Messi.

Il giovane sudamericano, comunque, si è tolto la soddisfazione del primo gol nelle giovanili della Novena de Tigre nei tornei AFA. La rete non è servita alla sua squadra che ha poi perso il match contro il Gimnasia per 2-1.

Il piacere del divertimento e le aspettative

Diciamo che qualche pressione su questo ragazzino esiste. La speranza albiceleste è che la combinazione genetica abbia fatto il suo corso. Ma giustamente Benjamin Aguero per ora non ci pensa, si concentra sul campo che è la cosa più importante alla sua età divertendosi con pochi programmi su un futuro tutto da costruire.

Ciò che è sicuro è che in Argentina, così come quasi in tutto il resto del Mondo, questo gol non è rimasto inosservato. Anche perché il ricordo di Diego Armando Maradona è sempre vivo nella memoria di tutti.

L’orgoglio di mamma Giannina

Tra l’elenco di chi ha vissuto con un’emozione particolare la prima rete del piccolo Aguero c’è naturalmente anche mamma Giannina, figlia di Maradona. Un messaggio affidato ai social dai contenuti ovviamente entusiastici: “23-09-2023. Dai miei giorni indimenticabili! Congratulazioni figlio mio, che sia il primo di tanti! Il tuo sacrificio, la tua perseveranza e il tuo bel cuore ti fanno meritare questo e molto altro ancora! Ti dico che sono orgogliosa di essere la tua mamma“.