Argentina, Mac Allister ora interessa anche alle big italiane

11-12-2022 12:29

È stato uno dei grandi protagonisti dell’Argentina in questo Mondiale in Qatar, dove l’Albiceleste si è già assicurata un posto tra le migliori quattro. E ora Alexis Mac Allister piace davvero a tante big europee. Il 23enne centrocampista, che sta giocando in Premier League con la maglia del Brighton, sarebbe infatti finito nel mirino di diversi top club.

Come riporta il portale spagnolo Fichajes, sulle tracce di Mac Allister ci sarebbero adesso due big italiane come Inter e Juventus. Ma anche l’Atletico Madrid e il Tottenham sono parecchio interessati al giocatore, tanto che tutte e quattro avrebbero già preso informazioni più dettagliate sullo stesso argentino.