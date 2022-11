Argentina, Scaloni: “Siamo preoccupati per gli infortuni, Dybala sta guarendo”

04-11-2022 10:53

Il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni analizza la situazione attuale della sua nazionale in procinto di prendere parte a Qatar 2022 e dice la sua ai microfoni di Tyc Sports: “Siamo un po’ preoccupati per le condizioni di salute di alcuni giocatori, non è importante che si presentino al Mondiale con il ritmo giusto, quanto con la condizione giusta, l’idea è che sull’area salgano giocatori in salute”.

Quanto a Dybala, alle prese con la riabilitazione per risolvere il problema muscolare che lo ha colpito al retto femorale sinistro, afferma: “È nella fase finale di recupero dal suo infortunio, può arrivare all’ultima partita”.