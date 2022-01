Argentina, Scaloni su Messi: "Il Covid lo ha pesantemente colpito"

27-01-2022 12:28

Il tecnico dell’Argentina Scaloni ha parlato in conferenza stampa dal raduno dell’Argentina. Su Messi ha rivelato come il Covid che la Pulce ha contratto recentemente, e dal quale è fortunatamente guarito, lo ha colpito e debilitato molto, influendo sulle sue prestazioni in campo:

“È chiaro che lo vorremmo con noi, ma ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid lo ha colpito duramente. Ha preso la variante peggiore. L’importante è che Messi si riprenda al meglio. È stato fermo per molto tempo. Per questo motivo abbiamo deciso che per lui la cosa migliore fosse restare a Parigi per riprendere una buona condizione”.

OMNISPORT