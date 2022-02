Argentina, Sergio Agüero entra nello staff tecnico

21-02-2022 23:43

Poco più di due mesi dopo l’addio, forzato, al calcio, dettato dalle conseguenze dell’aritmia cardiaca emersa dopo il malore subito nel match tra Barcellona ed Alaves del 31 ottobre, Sergio Agüero è già pronto per iniziare una nuova carriera.

‘El Kun’ ha infatti rivelato in un’intervista a ‘TyC Sports’ che farà parte dello staff tecnico del ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni in vista del Mondiale 2022 in programma nel prossimo autunno in Qatar.

Resta da definire il ruolo, ma dopo aver vissuto dal campo il trionfo in Copa America la scorsa estate, Agüero è pronto a vivere un’altra avventura con la Seleccion, probabilmente con una funzione paragonabile a quella di un club manager: “Al presidente Tapia ho sempre detto che volevo stare con la squadra. Vorrei essere una figura in grado di aiutare i ragazzi nei momenti di difficoltà e nervosismo” ha specificato il Kun.

“Dobbiamo parlare del ruolo che avrò e decidere se se andremo al sorteggio del Mondiale” la conclusione dell’ex attaccante.

OMNISPORT