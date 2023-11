Con Juve-Inter nuova offerta Dazn: c'è un supersconto, metà prezzo per tre mesi. Ecco come

Nuova offerta da parte di Dazn per vedere le partite di Serie A, e non solo, a un prezzo più basso

24-11-2023 16:38

Il campionato di Serie A entra definitivamente nel vivo. Inter e Juve, volano in testa alla classifica e domenica sera si affrontano in una sorta di spareggio per la corsa scudetto. Milan e Napoli sono per adesso attardate, ma scalpitano e possono tranquillamente tornare in corsa per le posizioni altissime della graduatoria.

E proprio nel momento in cui la stagione sta per entrare nella fase clou, ecco arrivare da parte di Dazn l’offertona per vedere non solo il “Derby d’Italia” ma anche il resto della Serie A con uno sconto da non trascurare. E’ l’occasione perfetta per tutti quei tifosi, scettici a inizio stagione e che hanno tardato ad abbonarsi e che adesso potrebbero trovare molto allettante questo sconto da parte di Dazn. Vediamo in cosa consiste:

A partire dal 24 novembre e fino al 26 novembre, chi si abbona a Dazn Standard paga solo 19,90€ al mese per i primi 3 mesi. Uno sconto non indifferente, pari a quasi metà dell’importo abituale. Non c’è vincolo di permanenza e passati i 3 mesi il prezzo sarà di 40,99€ al mese (con la possibilità di disdire in qualunque momento con 30 giorni di anticipo) o 30,99€ al mese per i restanti 9 mesi del contratto. Come anticipato è fondamentale rispettare la data del 26 novembre, dopo di che l’offerta non sarà più valida.

Quindi, ricapitolando:

In cosa consiste l’offerta Dazn: piano Standard a 19,90€/mese per 3 mesi

a Termine offerta: entro il 26 novembre

Cos’è il piano Dazn Standard

Cosa si può vedere con Dazn Standard

Con il piano Standard si vede tutta la Serie A, tutta la Serie B, l’Europa League e altro calcio di altissimo livello oltre a basket ed altri sport.

In cosa consiste il piano Standard

Il piano Dazn Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su 2 dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione).

Con questo piano si può registrare l’App Dazn su, al massimo, 6 dispositivi e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, ma non quando si utilizza l’altro dispositivo registrato. Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 30,99€ al mese. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si pagano 299€ pari a 24,99€ al mese. Per la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è invece di 40,99€ al mese.

