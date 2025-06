Marc Marquez re di Aragon: gesto a Dall'Igna, balla sulle note dei Ricchi e Poveri, maglia Ducati a mamma Roser

Protagonista assoluto del Gp di Aragon è stato Marc Marquez che si è scatenato in pista ma anche dopo con Dall'Igna, Bagnaia e poi ancora ballando col pubblico e festeggiando con mamma Roser

Dominatore assoluto. Ha fatto l’ein-plein Marc Marquez ad Aragon. Si è preso tutto, primo dalle libere del venerdì fino alla pole di sabato per poi completare l’hat-trick con vittoria e giro veloce. Nel mezzo il successo nella Sprint che male non fa. Ma lo spagnolo è stato protagonista assoluto anche dopo la gara di casa, a maggior ragione per lui che ci ha vinto 8 volte con oggi. Si è scatenato sotto le tribune col fratello Alex, secondo, sulle note di ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri e poi una volta ai box ha insistito per far indossare alla madre Roser la maglia della Ducati, quella rossa del suo team ufficiale.

Marquez protagonista: il gesto a Dall’Igna, la pacca a Bagnaia

Ha vinto con margine, praticamente dal giovedì, a moto ferme. Non ce n’era per nessuno in questo week end. Aragon terra di Marc Marquez che qui si è sbloccato lo scorso anno tornando alla vittoria, e quest’anno si è praticamente preso tutto il cucuzzaro: libere 1 e prequalifiche il venerdì; al sabato libere 2, pole e Sprint quindi warmup e ciliegiona sulla torta della gara alla domenica.

Dopo una cavalcata trionfale, annunciata, nel Gp di Aragon Marc Marquez è stato protagonista di diversi gesti che sottolineano il suo momento magico in questo 2025. A fine gara durante i festeggiamenti appena ha avuto l’opportunità ha incrociato lo sguardo con Gigi Dall’Igna si è portato il dito alla testa come a sottolineare di “aver usato la testa” vista la sua supremazia su questa pista, l’unico rischia era quello di cadere. Poi nel paddock un pacca, anzi un abbraccio con Pecco Bagnaia che si è ritrovato in gara con tanto di podio.

Marc balla con Alex ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri

Come spesso è accaduta in stagione è stata una gran festa in famiglia dei fratelli Marquez. Uno-due come a inizio campionato. Una volta tagliato il traguardo, primo e secondo, Marc e Alex hanno così lasciato le rispettive moto a bordo pista e sono andati a festeggiare sotto la tribuna riempita dai loro tifosi.

Festa totale sotto per gli spagnoli con Marc ed Alex Marquez che hanno improvvisato un balletto sotto le note di ‘Freed from desire’ di Gala. Ma di lì a poco è partito un inaspettato ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri. Insomma di tutto, di più

Mamma Roser indossa la maglia Ducati

La vittoria di Marc Marquez, ennesima doppietta col fratello Alex, è arrivata sotto gli occhi di mamma Roser Alentà. Che ha seguito la gara nel box del Team Gresini, quello di Alex. A fine gara Marc Marquez nell’abbracciarla le ha “imposto” di prendere una maglia rossa del team ufficiale Ducati. Proprio in settimana, a precisa domanda,la signora Roser aveva detto di tifare un po’ di più per Alex. Marc deve essersela legata al dito.