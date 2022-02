Arsenal, ufficiale l'acquisto di Matt Turner dalla MLS

11-02-2022 23:56

Arriva dagli Stati Uniti l’ultimo colpo di mercato messo a segno dall’Arsenal. Il club londinese infatti, si è assicurato, per la prossima stagione, la firma di Matt Turner.

A confermare il buon esito della trattativa è stato il New England Revolution.

“Il New England Revolution ha concordato i termini per il trasferimento del portiere Matt Turner all’Arsenal, compagine che milita nella Premier League inglese. Il trasferimento avverrà in estate per una cifra non rivelata dopo il completamento delle visite mediche”.

Il club statunitense non ha rivelato la cifra che l’Arsenal ha versato per garantirsi l’estremo difensore classe 1994, ma l’operazione dovrebbe essere stata chiusa sulla base di circa 10 milioni di dollari.

Portiere titolare della Nazionale statunitense a partite da inizio 2021, Turner ha esordito in MLS nel 2018 e nel 2021 è stato eletto miglior estremo difensore del suo campionato.

Con la sua Nazionale ha totalizzato 16 presenze e vinto una Gold Cup.

OMNISPORT