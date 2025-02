Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 24 febbraio 2025, Paolini scende in 6° posizione. Crollo verticale Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in testa alla classifica mondiale, davanti alla polacca e alla statunitense: sesta piazza per l'azzurra che può recuperare nelle prossime settimane

Non si molla niente, figuriamoci la posizione di vertice del ranking WTa che la tigre bielorussa Aryna Sabalenka conserva gelosamente seppure non abbia brillato nelle ultime prove. Poco male, Iga Swiatek aveva accorciato le distanze ma rimane alle spalle della numero 1, adesso con qualche punticino in meno: podio invariato con qualche ritocca alla classifica, ma rivoluzione appena sotto con una top 10 rinnovata e molto e una top 20 completamente rivista. L’azzurra Jasmine Paolini, come anticipato a suo tempo, perde la 4° posizione di questa classifica, scivolando al 6° posto.

Ha ceduto a Jessica Pegula e Madison Keys, che stanno infilando un successo dietro l’altro dove conta relegando a Jasmine una sesta posizione che si rivelerà provvisoria, temporanea. Intanto dietro a Paolini, Rybakina, Zheng, Andreeva (che fa il suo ingresso nella top 10 in questo 2025) e Navarro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nuova classifica WTA 24 febbraio 2025: Sabalenka 1°, Paolini 6°

Aryna Sabalenka conferma la propria supremazia anche in una delle settimane meno esaltanti per i colori azzurri, complice il problema al piede accusato da Jasmine Paolini e la pressione subita che ha deciso, poi, anche la perdita del suo best ranking.

Sempre lei, la tigre bielorussa nonostante l’uscita di scena prematura agli ottavi del WTA 1000 di Dubai con un certo stupore così come è stato per Doha, ma poco male. testa della classifica WTA confermata e con ciò il titolo di The Queen davanti alla campionessa polacca Iga Swiatek fermata per doping mesi fa.

Lo stop, ricordiamo, risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa che però ha comportato una certa emorragia di punti che, al contrario, non dovrebbe danneggiare Jannik Sinner dopo la decisione dell’accordo con la WADA.

La nuova classifica: uscite e ingressi

Il podio è sempre una pratica che si risolve a tre, nel campo femminile tra le tre migliori tenniste del circuito per ora: ovvero Sabalenka, Swiatek e Gauff.

Dopo il trio al comando, c’è adesso Jessica Pegula che ha preso quel 4° posto che aveva conquistato la scorsa stagione Paolini, preceduta anche da Madison Keys, vincitrice degli AO. Perché Jasmine riesca a risalire dovrà migliorare i risultati ottenuti a Indian Wells e a Miami. E recuperare così punti sulla diretta rivale nel ranking, ovvero Keys.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Paolini scivola al 6°, attenzione al resto della top 10

La top 10 è completamente ribaltata dai risultati del campo e la cancellazione dei punti della stagione 2024, che aveva favorito soprattutto l’ascesa di Paolini la quale aveva vinto Doha dove, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio.

Jasmine, che ha perso il suo best ranking ribadiamo da quando è pro, ha subito con la caduta a Dubai una lieve distorsione che però l’ha costretta a mollare sul campo che la aveva vista trionfare esattamente un anno fa e non ha permesso a Sara Errani di poter giocare.

Davanti e dietro Paolini, la rivoluzione: Jessica Pegula 4°, Madison Keys 5°, Paolini 6°, davanti a Rybakina, Zheng la novità Andreeva (vincitrice del torneo) e Navarro. Escono dalla top 10 Badosa e Kasatkina che rimangono poco più giù a differenza di quel che è accaduto a Anna Kalinskaya.

Top ten: Paolini 6°, rivoluzione totale

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata con significative variazioni rispetto alla scorsa settimana anche per via del risultato sul campo del WTA di Dubai. Ecco la classifica aggiornata al 24 febbraio 2025:

Aryna Sabalenka 9076 Iga Swiatek 7985 Coco Gauff 6333 Jessica Pegula 5196 Madison Keys 4679 Jasmine Paolini 4518 Elena Rybakina 4328 Qinwen Zheng 3780 Mirra Andreeva 3720 Emma Navarro 3704

Anna Kalinskaya, crollo verticale di ben 15 posizioni

Nessuna buona nuova, come previsto, per Anna Kalinskaya che ormai ha visto sfumare l’effetto Sinner, sul piano dei risultati WTA e in classifica. La tennista russa per via dei risultati incassati in questo difficile avvio del 2025, perde punti su punti e posizioni in classifica.

Più che un peggioramento, quello che si registra è un autentico crollo verticale nel ranking che vede Anna scendere alla 34° posizione in classifica. Una settimana fa, occupava la 19° posizione dietro a Asinimova e davanti a Vekic: niente che induca a ritenere evidenti segnali di ripresa. Anzi, un vero e proprio crollo per Kalinskaya che non si vede più accanto a Sinner il quale sta trascorrendo alcuni giorni sulle Dolomiti, vicino alla sua famiglia.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

Prosegue la crisi di Anna che non accenna a trovare la chiave, fisica e mentale per superare il momento di stasi e di evidente difficoltà manifestato nelle prime settimane del 2025, da Brisbaine in avanti comprendi AO e Doha.

Il privato incide nel pubblico nella misura in cui la situazione non è più sotto completo controllo dei diretti interessati. Il silenzio, in simili circostanze, però, agevola e aiuta a ritrovare la mentalità, la concentrazione o a sollevarsi dall’onere di dover mantenere un ruolo.