Arzignano, ufficiale il rinnovo di Gemignani

Il terzino, classe 1996, ha sottoscritto un prolungamento fino al 30 giugno 2024

29-06-2023 23:25

Rinnovo annuale per il terzino dell’Arzignano Valciampo (Serie C girone A) Andrea Gemignani. Questo, il comunicato ufficiale del club veneto:

“Prosegue il rapporto con il terzino Andrea Gemignani. L’Arzignano Valchiampo comunica così ufficialmente che la maglia numero 11 Gialloceleste sarà ancora affidata al calciatore classe ’96 originario di Lucca. Cresciuto nell’Empoli, il difensore è arrivato in via dello Sport nel settembre 2022 sottoscrivendo con il club un contratto biennale fino al 2024. Anche per la stagione 23/24, perciò, continuerà a vestire il giallo e il celeste portando in squadra qualità tecniche e spirito di gruppo”.