Asamoah svincolato: c'è già un'offerta

Il mercato estivo dell’Inter si è concluso senza botti in entrata, se si esclude l’arrivo in prestito di Darmian. Nelle ultime ore della sessione si è però concretizzato un addio che era da tempo nell’aria, quello di Kwadwo Asamoah, da tempo ai margini della squadra titolare: la società nerazzurra ha ufficializzato la risoluzione del contratto del ghanese con un post di ringraziamenti pubblicato su Twitter.

Asamoah lascia l’Inter dopo due stagioni, giocando con regolarità solo con Spalletti in panchina: l’arrivo di Conte e una serie di problemi fisici lo hanno relegato al ruolo di corpo estraneo, senza la possibilità di entrare a far parte delle varie rotazioni.

L’ex Udinese potrebbe comunque rimanere in Italia: sulle sue tracce c’è la Sampdoria che lo accoglierebbe a braccia aperte, così come fatto per un altro ex interista, Antonio Candreva.

OMNISPORT | 06-10-2020 18:04