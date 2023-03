Ascoli, Breda: "Nel momento di difficoltà abbiamo perso compattezza"

Il tecnico del Picchio commenta amaro il 4-1 subito in rimonta dal Cagliari nell'anticipo della 29esima di Serie B

11-03-2023 09:53

Dopo i tanti risultati positivi ottenuti da quando ha preso in mano le redini della squadra, il tecnico dell’Ascoli Roberto Breda si trova a commentare il secondo ko consecutivo, questa volta subito in rimonta (4-1) all’Unipol Domus di Cagliari:

“Nella difficoltà e mi riferisco all’episodio del rigore, non siamo riusciti a restare compatti, corti, intensi. Per vincere a Cagliari devi fare un’ottima prestazione per 100’ non per 45’. Nel secondo tempo abbiamo perso tanti duelli. Questa sconfitta deve insegnarci tanto, ci fa capire che, se sullo sviluppo abbiamo fatto passi avanti, non possiamo avere cali generali come stasera, non possiamo perdere il nostro dna”.