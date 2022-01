Ascoli, colpo da playoff: arriva Luca Paganini

27-01-2022 18:53

Quarto acquisto di gennaio per l’Ascoli.

Sulle ali delle ultime due vittorie conquistate contro Ternana e Cosenza, valse il balzo in zona playoff, i bianconeri hanno realizzato un importante colpo per il reparto offensivo.

Dal Lecce arriva infatti a titolo definitivo Luca Paganini, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo sulla stagione successiva.

L’esterno d’attacco classe ’93 lascia il Salento dopo una stagione e mezzo e rinforza l’organico di Andrea Sottil, già impreziosito dagli innesti dei difensori Giuseppe Bellusci e Nicola Falasco e dell’attaccante Frank Tsadjout e andrà alla caccia della terza promozione in A della carriera dopo quelle ottenute con il Frosinone nel 2015 e nel 2018, con in squadra anche Federico Dionisi, che Paganini ritroverà in maglia bianconera.

