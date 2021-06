Assoluti di Atletica, non ci sono Tortu e Tamberi

Da venerdì 25 a domenica 27 giugno si svolgerà rassegna tricolore, gli Assoluti di Atletica di Rovereto. Quarantadue titoli italiani da assegnare e tante sfide a un mese dalle Olimpiadi di Tokyo.

Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti che torneranno nella Città della Quercia tra venerdì 25 e domenica 27 giugno per assegnare le maglie tricolori e per gli ultimi assalti agli standard olimpici in vista di Tokyo. Sarà l’edizione numero 111 della massima rassegna tricolore su pista, la seconda di sempre a Rovereto dopo quella del 2014.

Attesa per Marcell Jacobs, mentre tra gli assenti illusti c’è Filippo Tortu ma anche per Larissa Iapichino fresca di cambio allenatore e attesa anche per il pesista Fabbri.

Tra gli assenti anche il saltatore in alto Gianmarco Tamberi.

OMNISPORT | 22-06-2021 11:14