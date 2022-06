23-06-2022 09:29

Andrea Cambiaso è senza dubbio uno degli uomini mercato più importanti di questa prima fase di scambi e trattative.

Su di lui ci sono i forti interessamenti di almeno tre squadre: Juventus, Atalanta e Inter. Al momento stando a quanto riportato da Tuttosport, la squadra che si è maggiormente avvicinata alla richiesta del Genoa pare essere quella orobica con 8 milioni, due meno di quanto richiesto dal club ligure. Tutto su Andrea Cambiaso

La Juve non vuole farsi battere e per raggiungere la cifra richiesta è pronta a mettere sul piatto Filippo Ranocchia. L’alternativa a Cambiaso per i bianconeri è Destiny Udogie, che l’Udinese sembra però voler blindare in questa sessione di mercato. E poi ci sarebbe anche l’Inter che non vuole farsi tagliare fuori dalla trattativa per acquistare il laterale rossoblù. I nerazzurri potrebbero prenderlo e poi girarlo in prestito ad esempio al Bologna.

