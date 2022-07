Astana, Miguel Angel Lopez nei guai: indagato per traffici illeciti

22-07-2022 14:00

Sono ore delicate quelle che sta vivendo Miguel Angel Lopez, corridore colombiano dell’Astana che parrebbe esser finito al centro di una vera e propria bufera.

Cosa è successo a Miguel Angel Lopez

Il classe 1994 infatti, sbarcato ieri in Europa per tornare alle gare alla Prueba Villafranca dopo il ritiro al Giro d’Italia per un problema fisico, sembra sia iscritto nel registro degli indagati del caso Maynar in Spagna per presunto traffico di farmaci e sostanze vietate.

Secondo il portale spagnolo Ciclo21 in particolare il colombiano “potrebbe essere ritenuto penalmente responsabile dei fatti oggetto dell’indagine”, una posizione questa che non può che addensare nuvole molto nere sulla sua testa.

Caso Lopez, la decisione e il comunicato dell’Astana

Appena saputa la notizia, non si è fatta attendere la risposta dell’Astana, la squadra di Miguel Angel Lopez, che ha deciso immediatamente di sospendere il suo corridore.

“La notizia diffusa ieri sera dai media ci ha colti di sorpresa. Al momento non abbiamo nessun dettaglio. Per questo, il team ha deciso di sospendere Miguel Angel Lopez da qualsiasi attività all’interno della squadra fino a che tutte le circostanze del caso non saranno chiarite” si legge nella nota rilasciata dalla formazione kazaka.

Astana, Lopez ultimo caso di una stagione sfortunata

Quest’ultima, complice anche quest’ultima improvvisa e funesta novità, sta vivendo un’annata oltremodo complicata.

Ultima delle 18 squadre World Tour per numero di vittorie conquistate finora in stagione (solamente quattro), la squadra di Alexsandr Vinokourov è stata funestata da una moltitudine di positività al Covid-19 che sistematicamente ha messo k.o. quasi tutti i suoi leader, da Vincenzo Nibali a Gianni Moscon (ritiratosi dal Tour ancora a causa degli effetti del “long Covid”).

Per risollevare le sorti di una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni, l’Astana aveva messo nel mirino la Vuelta Espana puntando proprio sulle qualità in salita di Miguel Angel Lopez, corridore che però, viste le ultime notizie, è molto improbabile potrà essere della partita in terra iberica dal 19 agosto all’11 settembre prossimi.