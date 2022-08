Aston Martin, McCullough: “Già iniziato a sviluppare l'auto del 2023”

22-08-2022 14:24

Non perde tempo l’Aston Martin in vista della prossima stagione sportiva.

Dopo aver piazzato il colpo Fernando Alonso, la scuderia britannica ha confermato di aver già iniziato il lavoro degli sviluppi riguardanti la monoposto della prossima stagione.

Difficile che in questa stagione si vedano altri grossi pacchetti di novità, come quelli portati a Barcellona o l’ala posteriore mostrata all’Hungaroring: questi upgrade ne escludono altri così come afferma il direttore delle prestazioni della scuderia britannica.

“Ci siamo lasciati un budget di sviluppo – ha detto McCullough ad Auto Bild – Ma abbiamo già sviluppato molto e cambiato molto l’auto durante l’arco di questa prima parte di stagione. Lo sviluppo dell’auto per il 2023 è già iniziato. È possibile sviluppare parti più grandi come un’ala. È una semplice questione di rapporto qualità-prezzo”.