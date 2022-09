Aston Martin, Vettel: “Che emozione la mia ultima a Monza”

07-09-2022 15:13

E alla fine arrivò anche Monza, o meglio, l’ultima in quel di Monza. Per Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo in F1 e oggi alfiere dell’Aston Martin, sarà la sua ultima Monza, teatro della sua prima e storica vittoria in Formula 1 con la Toro Rosso nel 2008.

Il Gran Premio brianzolo di quattordici anni fa, fu per il pilota tedesco, qualcosa di perfetto. Una vittoria avvenuta sotto la pioggia prima e sull’asciutto dopo ma che in entrambi i casi premiò la bravura di Vettel che alla vigilia del giorno riservato alle conferenze stampa si ritrova più romantico, forse proprio ripensando a quanto avvenuto tanti anni fa e in tutta la sua carriera che sarà prossima al termine,

“Sono sicuro che appena metterò piede a Monza, proverò tante emozioni: questa sarà la mia ultima volta – ammette Seb. Del resto è un circuito speciale che porto nel cuore perché è la pista dove ho ottenuto la prima vittoria in Formula 1, e ho sempre amato la sensazione unica del circuito e la sfida che offre, così come l’energia dei tifosi. Voglio davvero godermi ogni momento del weekend. Le caratteristiche della vettura ad effetto suolo dovrebbero rendere il tutto molto interessante, spero che vedremo più azione su questa pista che tendenzialmente non offre molte possibilità di sorpasso”.