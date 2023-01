Aston Villa: obiettivo Guendouzi

11-01-2023 12:39

Olympique Marsiglia: Mattéo Guendouzi è entrato nelle mire dell’Aston Villa di Unai Emery. Le disponibilità economiche dei club di Premier League, si sa, è davvero massiccia e, quindi, anche le squadre di medio cabotaggio d’oltremanica, possono risultare un ostacolo insormontabile anche per i top club europei.

Dopo aver acquistato Ruslan Malinovskyi dall’Atalanta, a centrocampo il direttore sportivo del club di Ligue 1 – allenato da Igor Tudor – Pablo Longoria dovrà mettersi a fare le barricate per trattenere l’ex Arsenal ed Hertha Berlino. Unai Emery conosce bene Emery per averlo allenato proprio coi Gunners nel corso della stagione 2019-2020, in cui il tecnico spagnolo venne esonerato a novembre.