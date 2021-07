Atalanta ai dettagli con il Tottenham: Gollini vicino all'addio

L’Atalanta si è già assicurata Juan Musso per la prossima stagione, il che vuol dire che nella rosa degli orobici c’è almeno un portiere di troppo. E uno di essi è certamente Pierluigi Gollini, uno dei simboli della Dea che stagione dopo stagione ha incantato tanto in Italia quanto in Europa. E il cui destino sembra sempre più definito.

Sulle sue tracce c’è infatti da tempo il Tottenham, dove lo avrebbe suggerito Fabio Paratici in persona. Il portiere emiliano arriverebbe a Londra inizialmente come secondo dell’espertissimo Hugo Lloris, per poi prendergli progressivamente il posto in ottica di un progressivo ridimensionamento del peso in squadra del non più giovane francese.

A confermare l’indicazione, che circola da diversi giorni, è stato domenica il ‘Corriere di Bergamo’, secondo cui a questo punto mancherebbe solo il definitivo via libera dell’Atalanta prima del ritorno di Gollini in Inghilterra (giocò già nell’Aston Villa).

OMNISPORT | 18-07-2021 11:07