Atalanta, ancora nessuna novità per Zapata: si sonda il mercato svincolati

09-02-2022 19:48

Non ci sono ancora novità in casa Atalanta per quanto riguarda le condizioni del centravanti colombiano Duvan Zapata. Zapata, che potrebbe essersi procurato il distacco del tendine dell’adduttore durante l’ultimo match di Serie A contro il Cagliari, è andato Finlandia per sostenere degli esami col professor Orava, allo scopo di capire l’eventualità di intervenire chirurgicamente. Al momento però, i primi test non hanno dato esito sicuro e dunque sarà necessario effettuarne di nuovi. Questo il comunicato diffuso dalla Dea:

“Allenamento di rifinitura al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina, in programma domani alle 18 al Gewiss Stadium. Alla seduta non hanno preso parte Miranchuk e Pezzella. Entrambi hanno sostenuto un programma di lavoro personalizzato. Non era invece presente a Zingonia Duván Zapata, che, nella giornata odierna, è stato visitato dal professor Orava a Turku. Nei prossimi giorni il calciatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici”.

L’Atalanta dunque resta vigile sul mercato degli svincolati, dove il nome forte in questo momento è quello d Graziano Pellè, anche se è esclusa la pista che porta all’ex Chelsea Diego Costa.

OMNISPORT