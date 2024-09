Atalanta-Arsenal, moviola: i dubbi sul rigore, la prova del fischietto bocciato a Euro2024

La direzione di Turpin al Gewiss Stadium nella prima giornata di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito un sol giocatore

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta dell’Uefa per Atalanta-Arsenal, ne ha direte molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexieri. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium?

I precedenti di Turpin con Atalanta e Arsenal

Cinque gli incroci con l’Arsenal che nelle circostanze vinse tre volte e pareggiò due incontri mentre è stata la sua prima volta con la Dea.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Stéphanie Frappart IV ufficiale, Brisard al Var e Delajod all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore: Ederson (A). Recupero: 1′, 4′

Atalanta-Arsenal, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo e unico giallo al 12′ ed è per Ederson per una trattenuta su Saka. Al 16′ proteste per una presunta trattenuta in area sul colpo di testa di Hien servito da Ruggeri. Dopo un check del VAR, Turpin dà il via libera per proseguire il gioco. Al 48′ Ederson supera Partey con un tunnel e viene steso. Fuori o dentro l’area? Turpin attende indicazioni dal Var e poi assegna il rigore che Retegui però sbaglia. Non ci sono altri casi dubbi e Atalanta-Arsenal finisce 0-0.